Chantelle Group verkoopt lingeriemerk Passionata aan Israelische Delta Galil Industries, Ltd

Chantelle Group heeft een overeenkomst getekend om haar lingeriemerk Passionata te verkopen aan Delta Galil Industries, Ltd. Het Israelische bedrijf, dat is gespecialiseerd in de marketing en productie van ondergoed, sportkleding en jeans voor dames, heren en kinderen, wil een ‘nieuwe visie’ voor Passionata realiseren, haar productaanbod in meerdere categorieën versterken en maximaal investeren in de communicatie.

Delta Galil wil de focus leggen op het verbeteren van de online en instore marketing van Passionata, zo staat in het persbericht. Daarnaast verzekert het bedrijf dat het Franse lingeriemerk zal profiteren van de internationale ondersteuning van Delta Group. Passionata is al aanwezig in Europa, Azië en Amerika.

Chantelle Group verkoopt Passionata omdat het wenst ‘haar merken te versterken en te verenigen onder een paraplu van haar gelijknamige merk’. Deze strategie moet het naar eigen zeggen mogelijk maken om een leidende positie in de sector te behouden.

De Franse lingeriegroep verwacht de transactie in januari 2024 te hebben afgerond. Chantelle Group behoudt tot juli 2024 de exclusieve licentierechten voor het beheer van het merk.