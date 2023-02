Checkpoint lanceert SFERO, een nieuwe aanpasbare RFID als EAS-oplossing

Checkpoint Systems, een wereldleider in geïntegreerde RFID/RF-oplossingen heeft een nieuwe, hoogwaardige, modulaire RFID als EAS-oplossing gelanceerd voor kledingretailers die derving willen minimaliseren en omzet willen maximaliseren.

SFERO is een baanbrekende oplossing voor retailers. Het is een EAS-systeem dat is opgebouwd rond RFID-technologie met behulp van antennes en overheads, en biedt het hoogste niveau van voorraadbescherming tot nu toe.

Omdat retailers de winkelervaring van klanten willen verbeteren, heeft Checkpoint Systems geïnvesteerd in innovatieve technologieën die inspelen op de vraag naar meeslepende winkelontwerpen en -inrichtingen waarbij het winkelend publiek de producten kan zien, aanraken en uitproberen, terwijl ook derving en verlies worden geminimaliseerd.

In de loop der jaren heeft RFID-technologie een revolutie teweeggebracht in de moderne retailbranche door de zichtbaarheid van goederen te vergroten en de voorraadnauwkeurigheid te verbeteren. Desondanks bleef een deel van het potentieel ervan onbenut omdat het tot nu toe onmogelijk was de bescherming af te stemmen op de omvang van de infrastructuur van een winkel. En dat is waar SFERO om de hoek komt kijken. Door zijn modulariteit krijgen retailers een op maat gemaakte oplossing die kan worden aangepast aan de specifieke behoeften van hun winkel, waardoor ze kunnen afstappen van het one-size-fits-all systeem voor winkelbeveiliging.

Onze vooruitstrevende SFERO-oplossing biedt detailhandelaren vanaf het begin een oplossing op maat, wat betekent dat ze niet beperkt hoeven te worden door externe factoren waarover ze geen controle hebben. Het voorziet in maximale beveiliging en bescherming, zonder afbreuk te doen aan het winkelontwerp.

Checkpoint stemt oplossingen af op de specifieke behoeften van uw winkel

Dankzij de revolutionaire technologie kunnen retailers zelf kiezen hoe zichtbaar de beveiliging wordt bij de in- en uitgang van de winkel. Voor retailers en merken die baat hebben aan zichtbare bescherming, zijn de antennes een prominent zichtbaar afschrikmiddel dat ingangen tot 10 m breed dekt, maar met een slank ontwerp dat moeiteloos past in de esthetiek van moderne winkelomgevingen.

Voor retailers die liever geen afbreuk doen aan hun visual merchandising, biedt de SFERO-oplossing met alleen een overhead een bijna onzichtbare optie voor deuropeningen tot 3,5 meter hoog die niet afdoet aan de uitstraling van de winkel, maar toch de broodnodige bescherming biedt tegen diefstal. Naast antenne- of overheadconfiguraties voorziet SFERO ook in een gecombineerde oplossing die kan worden uitgebreid voor winkels met grotere ingangen of complexere vereisten.

Modulaire RFID om uw winkel op kosteneffectieve wijze toekomstbestendig te maken

RFID als EAS is ontworpen met de huidige en toekomstige behoeften van de retail in gedachten. De mate van bescherming kan te allen tijde worden opgeschaald of teruggeschroefd, waardoor het ook voordeliger wordt.

Winkels kunnen extra functies aan hun oorspronkelijke investering toevoegen wanneer zij dat wensen, zonder dat zij iets hoeven te veranderen aan wat reeds is geïnstalleerd. Hierdoor kunnen winkels flexibel zijn en moeiteloos hun beveiligingsbehoeften aanpassen naarmate het bedrijf evolueert.

De volledig personaliseerbare, aanpasbare en krachtige oplossing van Checkpoint Systems stelt retailers in staat baanbrekende RFID-technologie gemakkelijker in hun winkels op te nemen, de nauwkeurigheid van de koopwaar te verbeteren, derving te verminderen en de bedrijfsresultaten te beschermen.

SFERO biedt retailers gemoedsrust door extreem hoge detectiepercentages te combineren met de mogelijkheid om het systeem naar wens aan te passen en te personaliseren. Nu de beleving in de winkel steeds belangrijker wordt voor de consument, is het cruciaal dat retailers hier continu op inspelen, anders lopen ze het risico achterop te raken.