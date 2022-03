Checkpoint maakt een efficiënte Omnichannel-strategie in de modewereld mogelijk

De COVID-19-pandemie heeft een onnoemelijke impact gehad op de retail. Bovendien heeft het geleid tot drastische verschuivingen in het consumentengedrag. Terwijl de retailers uit de as van de afgelopen twee jaar herrijzen, merken ze dat de industrie danig is veranderd. Tegenwoordig moeten e-commerce en digitale strategieën naast traditionele fysieke winkels bestaan, wat betekent dat retailers hun omnichannel-aanbod moeten optimaliseren als ze willen overleven (door online en offline volledig te integreren).

De kern van elke omnichannel-strategie is het creëren van een ​​naadloze ervaring voor klanten in alle verkoopkanalen, of ze nu digitaal, persoonlijk of beide zijn. Tegelijkertijd maakt het het voor retailers ook makkelijker om zich aan te passen aan de altijd veranderende verwachtingen van de consument. Hoewel veel retailers zich richten op verkoop en marketing zijn fulfilment, logistiek en operations even belangrijke stappen in de omnichannel-ervaring. Technologie kan oplossingen bieden die zijn gericht op een open en transparante supply chain.

Wat is RFID en hoe kan het de detailhandel ten goede komen?

Nu omnichannel-klanten volgens McKinsey and Company goed zijn voor een op de drie “customer journey” trajecten, kan het garanderen van voorraadnauwkeurigheid zowel de omzet als de algehele klantervaring aanzienlijk ten goede komen. Technologieën zoals RFID (identificatie op basis van radiofrequentie) kunnen retailers helpen hun bevoorrading efficiënter te maken, terwijl ze de klant tegelijkertijd een betere klantervaring bieden.

RFID is een gamechanger voor de retail omdat het automatisch aan artikelen gekoppelde tags identificeert en volgt. Op die manier wordt de voorraadtelling eenvoudiger en nauwkeuriger, en hebben retailers up-to-date zichtbaarheid in de voorraad. Daarnaast kunnen ze items op artikelniveau volgen, en dat zowel in de winkels als in de magazijnen en supply chains.

Als het gaat om online winkelen zal het picken, verpakken en bezorgen sneller gaan als de voorraad kan worden gevolgd met RFID. Bovendien kan de retailer alle voor de klant beschikbare koopwaar markeren. Het voorziet in een naadloze verbinding tussen online en offline en biedt inzicht in de producten op elk punt in het netwerk van de retailer, zowel in distributiecentra als in de winkel.

Hoe RFID-technologie de klantervaring kan verbeteren

Naast het gebruik van RFID voor voorraadprocessen, kunnen retailers met deze technologie ook de winkelervaring van de klant verbeteren. RFID zorgt voor een sneller en nauwkeuriger self-checkout-proces en kan zelfs 'slimme paskamers' mogelijk maken, waar shoppers aangepaste informatie krijgen over andere maten en kleuren die op voorraad zijn.

RFID kan ook worden gebruikt om click&collect, ophalen bij de deur en thuisbezorgdiensten op dezelfde dag mogelijk te maken. Deze services zijn allemaal in populariteit toegenomen sinds de pandemie. En het koopgedrag van klanten blijft maar evolueren.

Hoe u uw RFID-strategie kunt ontwikkelen

Hardware (apparaten) en software zijn de pijlers van elk RFID-systeem en HALO, de cloudgebaseerde oplossing van Checkpoint, maakt gebruik van RFID-technologie om elk stuk koopwaar te volgen vanaf het punt van fabricage tot aan de winkel. Met deze zichtbaarheid op SKU-niveau kunnen retailers en merken gebruikmaken van elke eenheid van hun voorraad, ongeacht waar het artikel is of hoe het wordt gekocht.

Retailers kunnen hun RFID-voorraad ook in realtime en op artikelniveau bekijken, wat de voorraadnauwkeurigheid zal verbeteren. Onderzoek door professor Adrian Beck van de Universiteit van Leicester bevestigt dit en suggereert dat RFID-technologie de voorraadnauwkeurigheid kan doen stijgen van 65-75 tot 93-99 procent.

RFID komt ook van pas voor betere klantinzichten, wat de verkoop kan stimuleren. Toekomstige strategieën kunnen onder andere worden gebaseerd op de locatie van de goederen in de winkel, of op hoe specifieke producten presteren in verschillende regio's.

RFID in retail - een revolutie in de voorraadtelling

Het RFID-systeem van Checkpoint kan een revolutie teweegbrengen in het voorraadbeheer van de retailer. Door gebruik te maken van een draagbare RFID-handscanner kan het winkelpersoneel schappen, hangers en displays scannen zodat zij doorgaans binnen 30-45 minuten nauwkeurige gegevens in handen hebben over de actuele voorraad.

De snelheid waarmee RFID de voorraadniveaus en -locaties nauwkeurig volgt, verlaagt de arbeidskosten enorm. Het bespaart tijd omdat er geen handmatige inventarisatie meer nodig is. Bovendien zien merken en retailers met een hoge voorraadnauwkeurigheid hun omzet aanzienlijk stijgen, met gemiddeld met 1,5 tot 5,5 procent. Sommige retailers zagen zelfs stijging van maar liefst 10%. Checkpoint Systems voorziet in een uitgebreid assortiment van RFID-oplossingen: van RFID-tags en RFID-labels tot cloudgebaseerde software, coderingshardware alsmede RFID antennes, tunnels en andere hardware oplossingen. De oplossingen van het bedrijf worden gebruikt in winkels, distributiecentra en fabrieken over de hele wereld. Het team heeft veel ervaring met het implementeren van deze technologie en staat klaar om de retailbranche te ondersteunen bij alle aspecten van hun RFID-uitrol.

