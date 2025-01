China, Bangladesh en Frankrijk blijven grootste leveranciers voor Italiaanse mannenmodesector

Een afnemende koopbereidheid bij consumenten, sterke kostenstijgingen, een vertraging van veel belangrijke economieën, geopolitieke spanningen in verband met zowel de verschillende lopende conflicten als een reeks belangrijke politieke verkiezingen, zoals de Europese verkiezingen van afgelopen juni en de recentere Amerikaanse verkiezingen: veel elementen hebben invloed gehad op de ontwikkeling van de Italiaanse herenmode, die te zien is in de Fortezza da Basso in Florence, ter gelegenheid van Pitti Uomo.

2024 kenmerkt zich als een "moeilijk" jaar voor de Italiaanse herenmode

Het resultaat is dat, na jaren van groei, 2024 zich profileert als een "moeilijk" jaar voor de mode in het algemeen en ook voor de Italiaanse herenmode.

Volgens de schattingen van het Economisch Bureau van Confindustria Moda, gebaseerd op de indicaties uit interne steekproefonderzoeken en op de conjuncturele ontwikkeling van het macro-economische kader, zal de Italiaanse herenmode (te weten: confectiekleding, bovenkleding van breiwerk, overhemden, stropdassen en lederen kleding), na drie jaar van continue groei, in 2024 naar verwachting een omzetdaling van min 3,6 procent ten opzichte van het voorgaande jaar laten zien. In 2024 zou de omzet van de Italiaanse herenmode daardoor uitkomen op 11,4 miljard euro, wat 18,9 procent van de Italiaanse textiel- en kledingsector vertegenwoordigt. Met betrekking tot de afzonderlijke micro-segmenten die hier worden onderzocht, vertonen ze in 2024 allemaal negatieve dynamiek, met uitzondering van lederen kleding.

In 2024 vertoont de productiewaarde een daling, geschat op min 4,0 procent ten opzichte van 2023.

In de loop van het jaar bleef de buitenlandse verkoop positief, zij het in een lager tempo: voor de export wordt een verandering van plus 0,6 procent verwacht. Het totale niveau van de buitenlandse verkoop zou daarmee stijgen tot ongeveer 8,9 miljard euro.

Het aandeel van de export in de totale omzet van de sector zou zich verder versterken en 77,8 procent bedragen.

Daarentegen wordt voor de import een daling verwacht, geschat op min 6,6 procent in de twaalf maanden; het totale bedrag van de sectorale import zou daarmee dalen tot ongeveer 5,3 miljard euro.

De buitenlandse handel in de eerste negen maanden van 2024

Van januari tot september 2024 bleef de export van herenmode positief, met een groei van 1,0 procent, dus minder sterk dan voorheen, en bereikte daarmee 7,1 miljard euro. Aan de import zijde daarentegen vertoont de in Italië geproduceerde herenmode in de eerste negen maanden van het lopende jaar een gemiddelde daling van min 7,2 procent tot ongeveer 4,8 miljard.

Wat de afzetmarkten betreft, bleken zowel de EU- als de niet-EU-landen gunstig voor de sector, met een groei van respectievelijk plus 0,9 procent en plus 1,2 procent. De EU-markt is goed voor 46,2 procent van de totale export van de sector, terwijl de niet-EU-landen de grootste "afnemer" zijn, met een aandeel van 53,8 procent. Daarentegen is er bij de import sprake van een negatieve verandering van min 4,4 procent voor de EU-markt en min 9,6 procent voor de niet-EU-landen. Uit de EU komt 47,8 procent van de herenmode die ons land binnenkomt, terwijl de niet-EU-landen 52,2 procent leveren.

Wat de belangrijkste bestemmingen betreft, bleef Frankrijk in de onderzochte periode de belangrijkste afzetmarkt voor in Italië geproduceerde herenmode, met een positieve dynamiek van plus 7,5 procent en een aandeel van 12,8 procent van de totale export. Duitsland, met 10,1 procent van de herenmode-export, handhaaft de tweede positie, ondanks een daling van min 2,9 procent. Op de derde plaats volgen de Verenigde Staten, met een stijging van plus 0,6 procent, die 9,3 procent van de export van herenmode afnemen. Dankzij een sterke groei van plus 30,1 procent stijgt China naar de vierde plaats. In Azië noteert Zuid-Korea, op de achtste plaats, daarentegen een daling met dubbele cijfers (min 10,2 procent), gevolgd door Japan en Hongkong, die juist een stijging met dubbele cijfers laten zien, respectievelijk plus 12,5 procent en plus 20,6 procent.

Terug naar het Europese continent bereikt Spanje de vijfde plaats dankzij een stijging van plus 4,1 procent; gevolgd door Zwitserland, het belangrijkste logistiek-commerciële knooppunt voor luxe, dat een sterk verlies laat zien met een verandering van min 38,6 procent. Ook de stromen naar het Verenigd Koninkrijk nemen af tot 335 miljoen euro (een daling van min 8,3 procent). Op de elfde plaats staat Nederland, met een verlies van min 2,1 procent, gevolgd door Polen en Rusland, die daarentegen beide een positieve verandering laten zien, respectievelijk plus 13,8 procent en plus 6,3 procent. Tot slot, met een aandeel van minder dan 2 procent elk, zijn er de Verenigde Arabische Emiraten en Oostenrijk: terwijl de eerste een aanhoudende groei laten zien (plus 32,4 procent), vertoont de tweede een lichte daling (min 0,1 procent).

China blijft de belangrijkste leverancier van de sector met een aandeel van 12,5 procent

Wat de inkoopmarkten betreft, blijft China in de eerste negen maanden van 2024 de belangrijkste leverancier van de sector met een aandeel van 12,5 procent, ondanks een daling van min 9,8 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2023. Bangladesh, op de tweede plaats, vertoont een daling met dubbele cijfers (min 12,3 procent), net als Frankrijk, op de derde plaats, dat met kin 10,4 procent daalt. Daarna volgen Spanje en Nederland (traditionele toegangspoort voor goederen van Aziatische oorsprong), die beide een positief resultaat boeken, respectievelijk plus 23,8 procent en plus 6,2 procent.

Van de overige leveranciers in de top 15 laat alleen Portugal, op de vijftiende plaats, met een beperkt aandeel van 1,8 procent, een stijging zien van plus 26,4 procent, terwijl alle andere belangrijke leverancierslanden een negatieve dynamiek laten zien, variërend van min 1,5 procent voor Duitsland, op de zevende plaats, tot min 21,8 procent voor Turkije, op de tiende plaats.

Lederen kleding is met een groei van 9,7 procent de best presterende categorie

Kijkend naar de prestaties per productlijn, is er van januari tot september 2024 een groei van de export te zien voor alle categorieën, met uitzondering van stropdassen, die een daling van -7,6 procent laten zien. Lederen kleding is met een groei van plus 9,7 procent de best presterende categorie; bovenkleding laat een dynamiek van plus 1,3 procent zien; gevolgd door overhemden (plus 1,2 procent) en herentruien (met een bescheidener stijging: plus 0,4 procent).

De distributie

In het najaar/winterseizoen 2023-24 blijft het leiderschap van de monomarkt-franchiseketens voor herenmode bevestigd, met een marktaandeel van 46,8 procent, ondanks een daling van plus 2,5 procent. Dalingen in de tussenhandel werden ook waargenomen in de georganiseerde grootschalige distributie voor grote oppervlakken, die een daling van plus 5,1 procent noteerden. Warenhuizen zijn het enige kanaal dat een stijging liet zien (+1,5 procent).