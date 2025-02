China reageert met tegenmaatregelen op importheffingen Trump

Als reactie op de door de Amerikaanse president Donald Trump ingestelde importheffingen op goederen uit China, heeft de Volksrepubliek gereageerd met tegenheffingen en maatregelen tegen Amerikaanse bedrijven.

Zoals het ministerie van Financiën in Peking meldde, zullen er extra heffingen van 15 procent worden geheven op kolen en vloeibaar aardgas uit de Verenigde Staten. Voor olie, landbouwmachines en bepaalde andere voertuigen zal een extra heffing van tien procent gelden.

De heffingen zullen op 10 februari ingaan. Daarnaast kondigde Peking een onderzoek naar de Amerikaanse techgigant Google aan op grond van mededingingsrecht. Het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Illumina en het kledingconcern PVH Corp, waartoe onder andere het merk Calvin Klein behoort, heeft China op de lijst van onbetrouwbare entiteiten geplaatst.

Hierdoor dreigen de bedrijven met boetes en beperkingen. Peking kondigde ook extra exportbeperkingen aan voor een aantal zogenaamde kritieke metalen, die bijvoorbeeld belangrijk zijn voor de Amerikaanse hightechindustrie.

Peking toont weerbaarheid

De Verenigde Staten ondermijnen "de basis van de economische en handelsrelaties tussen China en de Verenigde Staten en verstoren de stabiliteit van de wereldwijde industriële en toeleveringsketens", aldus het ministerie van Handel in Peking.

Waarnemers zagen in de Chinese reactie een aanvankelijk gematigd antwoord, waarmee weerbaarheid wordt getoond, maar tegelijkertijd ook bereidheid tot onderhandelen wordt gesignaleerd. Zo importeert China sowieso slechts kleine hoeveelheden ruwe olie en kolen uit de Verenigde Staten. Google is vanwege de internetcensuur in China nauwelijks actief in het land.

De door Trump ingestelde extra heffingen van tien procent gelden daarentegen voor alle goederen die uit China worden geïmporteerd.

Geen uitstel zoals bij Canada en Mexico

Kort daarvoor, op dinsdag, was de deadline verstreken voor het afwenden van nieuwe Amerikaanse heffingen tegen China. Het Witte Huis had zaterdag meegedeeld dat de extra heffingen van tien procent op Chinese importen op 4 februari kort na middernacht, Washington-tijd (ongeveer 6 uur Nederlandse tijd) van kracht zouden worden.

In tegenstelling tot Mexico en Canada, die kort voor de inwerkingtreding van de heffingen een overeenkomst met de Amerikaanse president Donald Trump sloten om de invoering voorlopig 30 dagen op te schorten, was er aanvankelijk geen overeenkomst met China.

Trump kondigt gesprekken met Peking aan

Trump verklaarde maandag echter dat er "waarschijnlijk in de komende 24 uur" met de Chinese zijde zou worden gesproken. Hij had de plannen voor heffingen tegen China, Mexico en Canada van tevoren gerechtvaardigd met het argument dat deze landen niet genoeg doen tegen de productie en export van illegale fentanyl en de bijbehorende precursorchemicaliën.

Het Chinese ministerie van Handel had in het weekend in een eerste reactie op de aangekondigde Amerikaanse heffingen "tegenmaatregelen" en een klacht bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) aangekondigd.

Chinese economie onder druk

De twee grootste economieën dreigen af te stevenen op een nieuwe handelsoorlog zoals in 2018, toen Trump in zijn eerste ambtstermijn ook een conflict veroorzaakte door het opleggen van heffingen. Destijds kwam een proces op gang waarbij China en de Verenigde Staten elkaar gedurende meer dan twee jaar met steeds meer heffingen overlaadden.

De hogere Amerikaanse heffingen belasten de Chinese export, omdat ze Chinese goederen op de Amerikaanse markt duurder en daardoor minder concurrerend maken.