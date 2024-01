‘Chinees platform Temu gaat Europese en Amerikaanse verkopers toelaten’

Temu breidt uit. Het Chinese shoppingplatform gaat binnenkort zowel Europese als Amerikaanse verkopers toelaten op het platform. Per 15 maart zijn de Amerikanen welkom, zo melden diverse media.

Voor de verkopers uit Europa en de Verenigde Staten zal het iets anders in zijn werk gaan dan voor de Chinese verkopers. Waar Chinese handelaren items in bulk naar Temu’s magazijnen in China moeten sturen, zullen de Europese en Amerikaanse collega’s zelf de goederen direct naar de klant sturen. Ook verzorgt Temu voor de Chinese handelaren de vermelding, marketing, afhandeling, klantenservice en prijzen van de items, dit is voor de Europese en Amerikaanse verkopers niet het geval zijn.

Met het toevoegen van handelaren uit de Verenigde Staten en Europa hoopt Temu beter voet aan wal te krijgen in de gebieden, aldus de diverse media.