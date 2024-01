Chinese kledingproducenten krijgen voet aan de grond op Europese bodem met eigen fabrieken

Het Chinese textielbedrijf Shanghai Jingqingrong Garment, dat kleding voor multinationale modeketens zoals het Japanse Uniqlo of het Zweedse H&M en COS levert, zal zijn eerste textielfabriek buiten China gaan openen, in Catalonië. Dit is het resultaat van een investeringsproject van het textielbedrijf dat de steun heeft gekregen van de Catalaanse regering. Het is een recent voorbeeld van de ontwikkeling dat Chinese kleding- en textielproducenten zich meer vestigen binnen Europa.

Het textielbedrijf van Shanghai Jingqingrong bevindt zich in de Catalaanse stad Ripollet, een paar kilometer ten noorden van Barcelona, in de regio Vallès Occidental. De directie van de fabriek bereidt zich voor om in de eerste helft van 2024 te openen en zo'n dertig banen te creëren. Dit is het resultaat van een investering van ongeveer drie miljoen euro die Shanghai Jingqingrong Garment heeft gereserveerd voor het opstarten van een nieuwe internationale productielijn voor gebreide kleding. Het produceren van gebreide kleding is een categorie waar textielbedrijven in Catalonië historisch gezien gespecialiseerd in zijn. Het imago van het industriegebied heeft de aandacht van het Chinese bedrijf getrokken, zegt Roger Torrent, minister van ondernemingen en werkgelegenheid van de Catalaanse regering, het departement van dat het initiatief ondersteund via "Acció", het agentschap voor concurrentievermogen.

"Het is geen toeval dat Chinese bedrijven zoals Shanghai Jingqingrong Garment hun internationale expansiestrategieën beginnen vanuit Catalonië, een van de meest geïndustrialiseerde gebieden in Europa en een van de belangrijkste toegangspoorten tot het continent", zegt Torrent in een verklaring van de regering. Hij wijst op het feit dat ‘Chinese bedrijven meer dan 1 miljard euro hebben geïnvesteerd in Catalonië in de afgelopen vijf jaar’, in ‘projecten die hebben geleid tot meer dan 2.000 banen.

Leverancier van Uniqlo, H&M en COS

Shanghai Jingqingrong Garment werd opgericht in 2004 en telt onder zijn klanten ketens zoals Uniqlo, H&M en COS. Het is een bedrijf dat gespecialiseerd is in alle processen die verband houden met modeproductie, van het ontwerp tot de productie en de daaropvolgende wereldwijde distributie in de verschillende regio's van de wereld.

Vanaf de eerste helft van 2024 zullen deze taken ook worden uitgevoerd vanuit Catalonië, waar de nieuwe productiefaciliteit zal worden toegevoegd aan de activiteiten die het textielbedrijf momenteel heeft in Shanghai en in de Chinese provincies Henan en Anhui. Deze productiecentra bieden werk aan ongeveer 2.000 werknemers en hebben een productiecapaciteit van ongeveer 800.000 kledingstukken per maand, van waaruit ze inspelen op de handelsrelaties die het textielbedrijf onderhoudt met bedrijven in verschillende regio's van de wereld. Tot de klanten behoren voornamelijk bedrijven uit de Europese Unie, Japan, de Verenigde Staten en Canada, die een exportvolume genereren van ongeveer 25 miljoen dollar (22,8 miljoen euro) per jaar.

De ‘soft power’ van China

China oefent ‘soft power’ uit in verschillende delen van de wereld, meldt de regering van Catalonië in een verklaring. Het textielbedrijf werd geselecteerd door minister Torrent en een deel van de regering die afgelopen oktober 2023 een bezoek bracht aan China. De rondreis door de Aziatische reus had als doel het motiveren van handel en het aantrekken van nieuwe buitenlandse investeringsprojecten in de regio, aldus de Catalaanse regering. Ook wilde de regering het potentieel dat de regio heeft voor Chinese bedrijven in kaart brengen. Lokale productie, met grondstoffen uit China, zou een nauwkeurig antwoord kunnen zijn op de behoeften van bedrijven in de meest uiteenlopende sectoren, waaronder textiel.

Over nearshoring: Het weer dichter bij huis produceren nadat juist eerder gekozen werd voor productie in landen ver weg, heeft in de mode-industrie de naam ‘nearshoring’. Dit kan betekenen dat bedrijven in hun thuisland gaan produceren, of in het continent waarop ze zich bevinden. Veel productie vindt tegenwoordig nog plaats in Azië, maar dichter bij Europa zijn ook onder andere Turkije en Marokko populaire productielanden. ‘Nearshoring’ werd tijdens de pandemie populairder vanwege onstabiele toeleveringsketens tussen Azië en Europa. Dichter bij huis produceren betekent veelal meer flexibiliteit door de kortere levertijden.

Chinese bedrijven in Catalonië en de provincie Barcelona ‘hebben door de buitenlandse investeringen vanuit China de afgelopen vijf jaar een bedrag van 1,16 miljard euro opgehaald’, vertelt Torent. Deze investering heeft geleid ‘tot het creëren van 2.100 nieuwe banen’, zo meldt de regering van Catalonië op basis van cijfers van Acció die zijn afgeleid van gegevens van de fDi Markets van de Financial Times. Voortbordurend op dit profiel van de betrekkingen tussen China en Catalonië, ‘zijn er momenteel 114 dochterondernemingen van Chinese bedrijven gevestigd in Catalonië’, waarvoor "Acció de afgelopen jaren verschillende initiatieven heeft gepromoot om de vestiging van Chinese bedrijven in Catalonië te vergemakkelijken, zoals het project Barcelona China's European Logistics Center", beter bekend als ‘Barceloc’. Dit project is een samenwerking met de haven van Barcelona, het stadsbestuur van Barcelona en verschillende gespecialiseerde logistieke bedrijven. Het project is ook bekend als ‘China Desk’.

"Naast dit alles", voegt de afdeling van Torret eraan toe, "zijn er de afgelopen jaren verschillende samenwerkingsovereenkomsten getekend met bedrijven en overheidsinstanties om de technologische samenwerking te bevorderen en de commerciële betrekkingen te stimuleren", zoals de overeenkomst die nu is gesloten met het textielbedrijf Shanghai Jingqingrong Garment, waardoor dit bedrijf in Catalonië is geland.

