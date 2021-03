Christian Louboutin verkoopt minderheidsbelang voor 541 miljoen euro aan Exor

Luxe bedrijf Christian Louboutin verkoopt een minderheidsbelang van 24 procent aan investeringsmaatschappij Exor, zo blijkt uit een persbericht. Het belang wordt verkocht voor 541 miljoen euro.

Christian Louboutin en Exor zien kansen om de aanwezigheid van het merk verder internationaal uit te breiden, zeker in China, aldus het persbericht. Daarnaast zal het bedrijf de multi-channel distributiestrategie blijven ontwikkelen, onder andere door het uitbreiden van de bestaande digitale en e-commerce platforms. De investering van Exor zorgt er daarnaast ook voor dat Exor twee van de zeven directieleden van Christian Louboutin aan mag stellen. De deal wordt waarschijnlijk in het tweede kwartaal afgerond.

Italiaanse miljardairs familie investeert 541 miljoen in Christian Louboutin

Christian Louboutin, oprichter en schoenenontwerper, meldt in het persbericht dat hij en zijn partner Bruno zich herkende in de lange termijn focus en de sterke ondernemerscultuur bij Exor. “Het was belangrijk voor mij en de leden van ons bedrijf, dat we een partner vonden die onze waarden respecteert, die openstaat en een ambitieuze en jonge dynamiek heeft om de volgende pagina in de geschiedenis van ons merk mee te schrijven,” aldus Louboutin in het bericht. “Het werd duidelijk dat Exor de ideale partner is met wie we het Louboutin-avontuur verder zetten, een avontuur dat dertig jaar geleden begon.”

Inmiddels iconisch schoenenmerk Christian Louboutin werd in 1991 opgericht door de gelijknamige ontwerper. De (vaak) hoge hakken en rode zolen van het merk zijn inmiddels niet meer weg te denken uit het luxe segment. Het merk produceert inmiddels lederen goederen, accessoires, beauty en mannenschoenen. Christian Louboutin heeft 150 eigen winkels in 30 landen wereldwijd.

De naam van de investeerder, Exor, doet in de modebranche wellicht niet meteen een belletje rinkelen. Het is een investeringsmaatschappij van de Agnelli familie en heeft aandelen in onder andere Ferrari, Juventus FC, The Economist en Stellantis. De waarde van de investeringen van Exor is in totaal 29 miljard euro, aldus het persbericht.