Christopher Raeburn, ontwerp gedreven door inventiviteit

Christopher Raeburn is een designermerk voor dames- en herenmode en accessoires dat in Londen is gevestigd. Raeburn werkt met gecertificeerde biologische materialen, gerecycled polyester, en restmaterialen, met name militaire overschotten. Volgens Sass Brown komt Raeburn's esthetiek voort uit ‘een fascinatie voor militaire materialen’ en, zoals hij zelf zegt, 'archeologische ontdekkingen’.

Podcast Dit verhaal is ook beschikbaar als podcast. Dit verhaal is ook beschikbaar als podcast. Klik hier voor de podcast over Chistopher Raeburn.

Het merk dateert van 2009 en Raeburn's eerste collectie, die voor herfst winter 2010 was, werd gemaakt van afgedankte militaire wollen veldjassen en nylon parachutes.Brown: "Dat is een esthetiek die sindsdien in de hele collectie is doorgevoerd. Het is heel technisch; het zit vol met utilitaire details.” Maar het bevat ook wat eigenzinnigheid, zegt ze. “Deze combinatie van eigenzinnigheid en het utilitaire maakt zijn ontwerpen zeer herkenbaar in het straatbeeld.”

Het merk richt zich op drie hoofdthema's of collectietypes. De eerste is Remade, een collectie met een beperkte oplage. Brown benadrukt: "Het is met trots in het Verenigd Koninkrijk gereconstrueerd uit overtollige materialen, producten en artefacten, voornamelijk militaire of andere utilitaire uniformen en materialen. Dus ook parachutes en tenten. Het is opgenomen in hun labels."

De tweede is Reduced, gericht op het hergebruik van overtollige materialen. Brown legt uit dat voor deze collectie onder andere reststoffen worden gebruikt, die in kleinere batches worden geproduceerd. En tot slot is er Recycled, waarbij gebruik wordt gemaakt van reeds bestaande materialen en met de nadruk op groene technologieën.

In totaal vormen deze drie collecties het algemene ethos van het merk. Zoals Brown het zegt, "het is de passie. Remade, reduced, recycled zit achter alles wat Christopher Raeburn doet, dat stuurt zowel de esthetiek als het proces." Ze vervolgt, "er valt veel te leren van het herwaarderen en hergebruiken van specifieke bronnen zoals militaire en utilitaire uniformen; we hebben het hier over kwaliteitsmaterialen die al lang voordat ze versleten zijn, buiten gebruik zijn gesteld."

Een recent voorbeeld hiervan is een jurk die Raeburn heeft gemaakt van een parachute. "Ik vind het een fenomenale bron van kwaliteitsmaterialen die buiten gebruik worden gesteld, maar tegelijkertijd zit er nog ontzettend veel leven in. Ik denk dat we daar veel van kunnen leren," stelt Sass Brown, "zijn vermogen om waarde te creëren op plaatsen waar we normaal gesproken niet kijken."

Al dit werk heeft Christopher tot de lieveling van de modewereld gemaakt. Hij heeft verschillende prijzen gewonnen, waaronder de Young Gen awards van de London Fashion Week die teruggaan tot 2010. En hij is onlangs, in 2020, onderscheiden door de British Fashion Council voor de milieucategorie.

Naast zijn eigen merk, is Christopher ook bekend om zijn samenwerkingen. Hij heeft net een samenwerking afgerond met Aesop, het huidverzorgingsmerk, waarbij hij hun verpakking heeft gemaakt van hergebruikte luchtvaartnavigatiekaarten uit de jaren 1960. Andere samenwerkingen waren met Moncler, Victorianox, en AATB, dat zich richtte op gedigitaliseerd blauw Baltisch drukwerk. Brown zegt: "Hij zoekt altijd de grenzen op, voor samenwerking, voor materiaal, experimenten en ook voor processen. Dit heeft geleid tot zijn benoeming tot creatief directeur van Timberland, waarin hij zijn eigen esthetiek toevoegt aan het bekende merk.

Sass Brown wijst erop dat Christopher Raeburn "een fenomenale online aanwezigheid heeft." Ze voegt eraan toe: "Hij stond bekend om het organiseren van rondleidingen door zijn labstore in Oost-Londen, die hij tijdens de pandemie digitaal heeft gemaakt en waar discussies, workshops en interviews deel van uitmaken." Voor Raeburn gaat het niet alleen om het product zelf, maar ook om het opbouwen van een gemeenschap.