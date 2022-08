Cijfers PostNL dalen in eerste helft boekjaar, prijsaanpassingen nodig

Na een flinke omzetpiek in de coronajaren beginnen de resultaten van bezorgdienst PostNL weer wat terug te vallen. Het bedrijf kampt met stijgende kosten, die deels moeten worden gecompenseerd door prijsaanpassingen, zo zegt CEO Herna Verhagen in een persbericht.

In het tweede kwartaal kwam de omzet van PostNL uit op 746 miljoen euro, elf procent lager dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Over de eerste helft van het boekjaar daalde de omzet met veertien procent ten opzichte van een jaar eerder. De genormaliseerde EBIT liep in het tweede kwartaal met 84 procent terug naar 10 miljoen euro. Aan het eind van het half jaar stond de teller op 43 miljoen euro, 150 miljoen euro minder dan in de eerste zes maanden van 2021.

“De aanhoudend hoge inflatie leidt tot stijgende brandstofprijzen en hogere arbeidskosten en dat heeft invloed op ons resultaat,” stelt Verhagen. “Het is duidelijk dat deze hogere kosten niet alleen goedgemaakt kunnen worden door verbeterde efficiency en productiviteit,” gaat ze verder. “De komende tijd zullen ook prijsaanpassingen nodig zijn.” Wat die prijsaanpassingen zullen inhouden, wordt in het persbericht niet vermeld.

PostNL past ook de prognose voor de genormaliseerde EBIT voor het jaar 2022 naar beneden aan. Deze komt naar verwachting uit tussen de 145 en 175 miljoen euro, aldus het bedrijf.

PostNL bezorgt 83 miljoen pakketten in tweede kwartaal

De teruglopende omzet van PostNL had vooral te maken met het dalende aantal bezorgde pakketten. In het tweede kwartaal werden in totaal 83 miljoen pakketten bezorgd, 12,6 procent minder dan een jaar eerder. Dat kwam volgens PostNL onder meer door ‘minder Covid-19-gerelateerde pakketten’ en door de macro-economische ontwikkelingen. Daardoor daalde de omzet in het pakkettensegment van 589 miljoen euro naar 519 miljoen euro. De omzet van post in Nederland daalde van 389 miljoen euro naar 350 miljoen euro.