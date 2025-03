Circ haalt 25 miljoen dollar op in financieringsronde en plant eerste recyclingfabriek op industriële schaal

Textielrecyclingbedrijf Circ heeft een financieringsronde van 25 miljoen dollar afgerond, geleid door investerings- en vermogensbeheerder Taranis. In een persbericht meldt het Amerikaanse bedrijf dat de financiering, evenals de expertise van de nieuwe partner, zal bijdragen aan de "transitie van demonstratieschaal naar productie op industriële schaal".

Naast Taranis, dat investeerde via haar Carbon Ventures fonds, kreeg deze laatste ronde ook steun van bestaande strategische investeerders, waaronder Avery Dennison, een bedrijf gespecialiseerd in materiaalwetenschap en digitale identificatieoplossingen; en Zara-moeder Inditex. Laatstgenoemde heeft al eerder samengewerkt met Circ aan commerciële projecten, waaronder een Zara-collectie in 2023 waarin Circ's gerecyclede polykatoen gemengde textiel werd gebruikt.

Het is precies dit type textiel dat centraal staat in de activiteiten van Circ, maar het bedrijf is van plan haar aanbod verder uit te breiden om voort te bouwen op de "grote technische en commerciële vooruitgang" die het de afgelopen 18 maanden heeft geboekt. Om dit te bereiken zegt Circ dat het haar eerste recyclingfabriek voor gemengde textiel op industriële schaal plant en hoopt het op de expertise van haar partners, waaronder Taranis, te kunnen rekenen voor de uitvoering van een dergelijk project.

Circ plant eerste textielrecyclingfabriek op industriële schaal

In een persbericht meldt Peter Majeranowski, Chief Executive Officer van Circ: "Dit hoofdstuk in de reis van Circ - het opschalen van textielrecycling naar een industrieel niveau - vereist dat we voortbouwen op onze bewezen technologie met hoogwaardige engineering, operations en strategische investeringen van partners met dezelfde missie. Taranis brengt precies dat. Hun industriële expertise, gecombineerd met onze innovatie, stelt Circ in staat om de overgang naar een circulaire mode-economie te versnellen."

Circ had in maart 2023 al 25 miljoen dollar aan financiering binnengehaald en verwelkomde toen de Duitse online retailer Zalando en de Koreaanse productiecorporatie Youngone als nieuwe investeerders. Dit kwam bovenop een eerdere Serie B-ronde van 30 miljoen dollar die in 2022 werd aangekondigd, waarbij Inditex tot de financiers behoorde.

De technologie van het bedrijf brengt kleding terug naar de grondstoffen, door gemengde polymeerstromen en elke mix van polyester en katoen te scheiden en terug te winnen, wat bijdraagt aan het bredere doel om de CO2-uitstoot van de mode-industrie te verminderen. Toen het bedrijf samenwerkte met de Spaanse gigant Zara, werd gezegd dat de technologie van Circ 'het enige platform was dat met succes polykatoen gemengd textielafval kon scheiden' en cellulose- en synthetische vezels kon terugwinnen.

Deze laatste financiering 'bevestigt de vooruitgang en het momentum van het bedrijf' en komt ondanks een uitdagend landschap voor textielrecyclingbedrijven, die worstelen met beperkte commerciële steun en een gebrek aan financieringsmogelijkheden.

In de ogen van Taranis CEO, Emmanuel Colombel, heeft Circ echter 'een baanbrekende oplossing voor circulariteit in de mode gedemonstreerd en wij geloven dat onze industriële expertise kan helpen om het naar een hoger niveau te tillen'. Colombel vervolgde: "Ons doel is om schaalbare, pragmatische technologieën te ondersteunen die afval en emissies verminderen. De visie van Circ sluit perfect aan bij die missie en we zijn verheugd om Circ te ondersteunen in haar reis naar een meer circulaire en verantwoordelijke mode-industrie."