Circulaire bedrijfskleding: Tzorg en Zizo slaan handen ineen met Dobbi en Schijvens

Nederland heeft een nieuwe samenwerking voor circulaire bedrijfskleding. Thuiszorgorganisatie Tzorg en schoonmaakdienstverlener Zizo slaan de handen ineen met Dobbi en Schijvens Corporate Fashion om verspilling van textiel tegen te gaan, zo maken de betrokken partijen bekend via LinkedIn. Het initiatief volgt op een succesvolle pilot van een circulair model.

Het circulaire model werkt als volgt: gedragen kleding van oud-medewerkers wordt ingezameld, professioneel gereinigd door stomerij- en reparatieservice Dobbi en opnieuw ingezet voor nieuwe medewerkers. Waar nodig worden items gerepareerd en niet-herbruikbare kleding wordt gerecycled.

Schijvens Corporate Fashion, dat sinds 1863 bedrijfskleding ontwerpt, produceert en distribueert, ondersteunt het project als producent. Het Brabantse familiebedrijf is een koploper op het gebied van duurzaamheid en heeft klanten als NS, Jack’s Casino, Hema en Qatar Airways.

De samenwerking zorgt voor minder verspilling en lagere kosten. Bovendien is het een mooie stap richting circulaire ambities, aldus Tzorg in een bericht op LinkedIn. Tzorg is een landelijke thuiszorgorganisatie, actief in 310 gemeenten in Nederland.