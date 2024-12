Hoe pak je de CSRD aan? Zes vragen aan CSRD MKB-award winnaar Schijvens Corporate Fashion

Schijvens Corporate Fashion is een koploper op het gebied van duurzaamheid en heeft een voortrekkersrol aangenomen in de voorbereiding op de CSRD . Hoewel de rapportageverplichting nog niet van kracht is voor het MKB, heeft het Brabantse familiebedrijf dat in deze categorie valt, alvast duurzaamheidsinformatie verstrekt bij de laatste jaarrekening (boekjaar 2023/24).

In november werden deze inspanningen erkend en beloond met de voor het eerst uitgereikte CSRD-awards. Schijvens is uitgeroepen tot winnaar in de categorie MKB.

FashionUnited bevraagt Shirley Rijnsdorp-Schijvens . Over Shirley Schijvens / Schijvens Corporate Fashion Shirley Rijnsdorp-Schijvens is commercieel directeur van Schijvens Corporate Fashion. Het bedrijf, gevestigd in Hilvarenbeek, Brabant, bestaat al ruim 160 jaar en is een bekende naam op het gebied van bedrijfskleding. Schijvens maakt uniformen voor toonaangevende bedrijven zoals Albert Heijn, KLM, Hema, Intratuin, McDonald's, NS, Kruidvat, Etos en Ekoplaza. Shirley en haar broer Hugo Schijvens namen in 2005 het stokje over van hun vader, Tino Schijvens. Het is de vijfde generatie bij de organisatie aan het roer. Schijvens Corporate Fashion heeft door de jaren heen meerdere prijzen en erkenningen ontvangen voor haar inzet op het gebied van ondernemerschap, innovatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zoals gezegd staat duurzaamheid bij Schijvens hoog in het vaandel: zo maakt het bedrijf van oude, afgedankte werkkleding, nieuwe bedrijfsuniformen (en ja dit is noemenswaardig, want textiel-tot-textiel recycling gebeurt nog relatief weinig in de modesector). Het bedrijf produceert momenteel 80 procent van haar werkkleding volgens circulaire principes en streeft ernaar om volledig circulair te worden.

1. Wat vind je van de CSRD? Waarom heeft Schijvens besloten al te voldoen aan de CSRD?

"Ik vind het goed dat de CSRD wetgeving er komt,” zegt Rijnsdorp-Schijvens. "In de huidige economie wordt vooral gekeken naar winst van bedrijven en te weinig naar andere belangrijke aspecten zoals milieu- en sociale impact. De CSRD dwingt beslissers - investeerders, banken en anderen die het geld verdelen - óók te letten op wat bedrijven doen voor de wereld.”

Het voldoen aan de CSRD rapportage ligt in het verlengde van wat Schijvens al doet en past ook bij ons bedrijf, want transparantie is een kernwaarde, legt de commercieel directeur uit.

“Schijvens maakt al minimaal tien jaar een sustainability plan met inzichten over de toeleveringsketen, welke zaken zijn verbeterd en wat we nog moeten doen, die we publiceren op onze website,” vertelt de topvrouw. “We weten met wie we samenwerken, hoeveel leefbaar loon we betalen en welk percentage van onze producten biologisch is of gerecycled. Ook meten we onze CO2-uitstoot, al moet dat laatste nog aan het CSRD-verslag worden toegevoegd.”

“Onze duurzaamheidsrapportage is nog niet honderd procent perfect, maar ik denk dat onze openheid een belangrijke reden is geweest voor de toekenning van de award. De CSRD zou je immers vrij kunnen vertalen als rapport voor transparantie,” vervolgt ze.

“Ik moedig iedereen aan transparant te zijn, want openheid is de weg vooruit.”

2. Waarom is transparantie zo belangrijk?

"Transparantie is in mijn optiek essentieel want het bouwt vertrouwen op en versterkt de samenwerking met klanten, leveranciers en andere stakeholders,” antwoordt Rijnsdorp-Schijvens.

“In veel sectoren, zoals textiel, houden bedrijven de kaarten tegen de borst. Dat vind ik een oude manier van zaken doen: van ‘handjeklap’ word ik persoonlijk kriegel,” vertelt ze opgewekt. “Ik wil precies weten wat een product kost, zodat ik dit ook mijn klanten kan uitleggen.”

“Ik weet nog dat ik onze winst- en verliesrekening besloot mee te nemen naar klanten en hen vertelde dat ik een paar procent netto-winst wilde maken,” blikt ze even terug. “Dit vond mijn vader in het begin doodeng (het was nogal onconventioneel zo open te zijn, red.). "Ik wil maar zeggen: onze klanten weten wat ze betalen en waarom. Wij noemen dat True Pricing.”

Bedrijven die geen buitensporige winsten najagen, kunnen heel makkelijk transparant zijn, benadrukt de topvrouw. “Elk bedrijf mag natuurlijk iets verdienen, daar doe je namelijk elke dag je best voor, maar dat hoeft niet ten koste van anderen in de keten te gaan. Dat is hoe ik de toekomst/nieuwe economie voor me zie.”

3. Even over de CSRD: Hoe makkelijk of moeilijk is het verstrekken van de benodigde duurzaamheidsinformatie?

“De CSRD-rapportage is minder ingewikkeld dan het lijkt,” onderstreept de commercieel directeur. “Wij zijn een klein bedrijf met een omzet van 35 miljoen euro en er zijn veel vergelijkbare spelers in de sector. Een MKB bedrijf is prima in staat zo’n rapportage op te leveren als je rustig blijft en nadenkt over wat de CSRD eigenlijk betekent. Het is niet meer of minder dan inzichtelijk hebben met wie je werkt, waarom je daarmee werkt en hoe je daarmee werkt. En dan vragen stellen in jouw toeleveringsketen om zaken meetbaar te maken.”

“Vraag bij een fabriek de waterafrekening en het aantal gemaakte producten op,” geeft ze een simpel voorbeeld. “Stel, er is 1000 liter water gebruikt en zijn 1000 stuks gemaakt, dan is het waterverbruik 1 liter per artikel. Dan kun je berekenen hoeveel jouw productie heeft gekost: heb je 200 stuks afgenomen, is je waterverbruik 200 liter.”

De topvrouw noemt het nadelig dat bij de CSRD veel ingewikkelde termen worden gebruikt. “De consultants spinnen daar garen bij.” Ze waarschuwt om het belang niet uit het oog te verliezen. “Het draait niet om beleid schrijven, maar om mensen en het milieu in de keten. Ik zie daarom liever dat bedrijven hun geld uitgeven aan een leefbaar loon voor de garment workers, de mensen achter de naaimachine, in plaats van aan dure consultants."

4. Wat zijn je tips en adviezen voor andere MKB’ers om met de CSRD te starten?

“Bij de CSRD draait het allemaal om inzicht,” herhaalt Rijnsdorp-Schijvens. “Wie geen inzicht heeft in zijn toeleveringsketen, kan niet rapporteren.

“Dat is de reden dat veel bedrijven met lange toeleveringsketens en misschien wel honderden fabrikanten huiverig zijn om met de CSRD te beginnen,” legt ze uit.

Schijvens werkt sinds 2010 met de Fair Wear Foundation samen, vertelt ze. “Dat dwong ons onze leveranciers, de naaiateliers, in kaart te brengen.” Want de Fair Wear Foundation doet fabrieks audits waarbij het de arbeidsomstandigheden controleert in Tier 1, een term voor de directe leveranciers van het eindproduct.

"Dat inzicht leidde meteen tot strategische beslissingen," vertelt Schijvens. “We brachten het aantal productie-adressen van driehonderd terug naar minder dan vijftig.”

“Of je dan nog wel competitief bent? Ja. Als je voor minder fabrikanten kiest, word je daar een belangrijke klant. En hoe groter je bent, hoe meer invloed je hebt, handig bij het doorvoeren van veranderingen.”

“Dus mocht je je fabrikanten nog niet in kaart hebben gebracht, begin daar dan direct mee.” Dat kan volgens haar prima in een Excel-bestand. “Software aanschaffen kan altijd nog.”

Rijnsdorp-Schijvens geeft nog mee dat het slim is alvast verder te kijken dan Tier 1. “Licht niet alleen de naaiateliers door, maar kijk ook naar andere schakels.” In Tier 2, Tier 3 en Tier 4, waartoe de ververijen (‘dye houses’), spinners en weverijen behoren, moet alles uiteindelijk even goed op orde zijn of worden gebracht.

De tekst gaat verder onder de foto

Beeld: Schijvens Corporate Fashion Credits: eigendom Schijvens Corporate Fashion

Bereken ook de ecologische voetafdruk van producten, vervolgt Rijndorp-Schijvens. Dat kan volgens haar complexer zijn ‘omdat een modebedrijf zo 20.000 artikelen en minstens 10 productgroepen kan hebben’.

“Begin met hardlopers,” is haar devies. “Neem bijvoorbeeld een poloshirt en vergelijk de LCA (kort voor life cycle assessment, ofwel levenscyclusanalyse) van een exemplaar uit Turkije en een uit China. Zelf gebruiken wij hiervoor de bAwear Score tool van Modint.”

Rijnsdorp-Schijvens tipt andere MKB’ers de praktische CSRD-workshops video’s van de SER te bekijken.

Ze vertelt ook dat Schijvens met Avans Hogeschool aan een CSRD-blauwdruk werkt ‘in Jip-en-janneketaal’ om andere bedrijven straks eenvoudiger op weg te helpen.

5. Hoe kijk je naar andere duurzaamheids wet- en regelgeving die eraan komt?

“De CSRD en Due Diligence (CSDDD) zijn nauw verweven,” benadrukt Rijnsdorp-Schijvens met klem. Due diligence, het proces van het identificeren van risico’s op het gebied van mensenrechten en milieu in de keten, vormt de basis: het moet op orde zijn voordat bedrijven hun rapportages kunnen leveren zoals de CSRD vereist. “Het voelt dan ook vreemd dat de CSDDD regelgeving pas na de CSRD consequenties zal hebben voor bedrijven en organisaties.”

Toch is ze optimistisch. “Als ik kijk naar hoe we er in 2010 voor stonden en hoe de industrie sindsdien is veranderd, zie ik dat er veel stappen zijn gezet - en nog steeds worden gezet. Twintig jaar keek iedereen de andere kant op, maar die tijd is voorbij. Ik hoop dat we de CSRD en andere duurzaamheids regelgeving dan ook niet als last zien maar als kans om de sector verder te verbeteren en écht impact te maken.”

6. Hoe kijk je terug op afgelopen jaar en wat staat erop de planning voor 2025?

“Een van de belangrijkste prestaties van 2024 is de opening van drie vrouwenfabrieken in Pakistan en één in India,” vertelt Rijnsdorp-Schijvens. Deze fabrieken bieden vrouwen in landen waar werken voor hen niet vanzelfsprekend is, de mogelijkheid om deel te nemen aan het arbeidsproces. “Ik ben blij dat we dit hebben kunnen realiseren door volharding en intensieve samenwerking.”

In 2025 lanceert Schijvens een online platform. “Hiermee willen we makers en dragers met elkaar verbinden en de waardering voor kledingstukken vergroten door de menselijke inzet zichtbaar te maken. Het is spannend, maar ik kijk ernaar uit.”

Tijdens de eindejaarsperiode is de topvrouw in Hongkong voor de jaarlijkse supplier meeting van Schijvens. “We komen samen met het hele team uit Nederland en fabrikanten uit landen als Turkije, India, Pakistan en China. Inmiddels zijn hele families betrokken,” deelt ze enthousiast. “Het is een moment van reflectie: we vieren successen, bespreken wat beter kan en maken plezier. Het is prachtig om te zien hoe zichtbaar de mensen zijn en ze de purpose (het hogere doel van de organisatie, red.) voelen.”

“Duurzaamheid is gewoon echt leuk. Het is zo jammer dat mensen het als issue of als kostenpost ervaren. Als ik ooit terugblik op mijn leven, zal ik niet denken aan het salaris dat ik elke maand gestort kreeg, maar zijn het deze dingen die mij geluk en voldoening hebben gebracht.”

Foto: Shirley-Schijvens Rijnsdorp Credits: eigendom Schijvens Corporate Fashion