Claes Retail Group onthult plannen voor CKS: dit weten we nu

Het was even stil rondom de overname van CKS door Claes Retail Group, maar het moederbedrijf van JBC en Mayerline komt nu naar buiten met meer details. FashionUnited zet alles op een rijtje.

CKS viel in augustus in de handen van de Claes Retail Group. Het voormalige FNG-merk ‘krijgt onder de vleugels van CRG ademruimte voor een nieuwe, beloftevolle start,’ zo deelt de Claes Retail Group in een persbericht met FashionUnited. CKS is een merk voor de gehele familie en vindt op die manier aansluiting bij de Belgische groep dat ook familiemerk JBC in handen heeft. “Belangrijk bij de doorstart en om ruimte te te creëren voor groei, is ervoor zorgen dat de basics van het merk helemaal goed zitten. De merkidentiteit blijft behouden, maar wordt aangescherpt en zal beter uitgespeeld worden,” aldus het persbericht. “Pijlers daarbij worden doelbewust ontwerpen, authenticiteit en fresh fashion.”

“Ik ben blij dat CKS Belgisch blijft en dat CRG het belangrijk vindt onze unieke merkidentiteit te behouden,” aldus marketing en brand manager van CKS, Christina Hadinoto, in het persbericht. “Wij zijn altijd blijven geloven in CKS en doen dat vandaag nog steeds. Deze overname geeft ons de kans het merk verder onder de loep te nemen. We hebben in dit nieuwe normaal allemaal een ‘rethink-fase’ doorgemaakt. We willen daarom bijvoorbeeld ook nadenken over hoe we duurzamer kunnen omgaan met mode.”

De doorstart van CKS: dit zijn de plannen

In het voorjaar van 2021 wil CKS 13 eigen winkels hebben en 14 shop-in-shops bij Galeria Inno. De groep meldt dat het aantal winkelpunten sinds de overname op dat moment verdubbeld is ten opzichte van 2020. Naast eigen winkels zal gekeken worden naast online groei, maar ook naar internationalisering door middel van wholesale. Naar welke landen CKS zal trekken is op dit moment nog niet duidelijk.

Nieuw bij CKS is de lijn CKS Teens. Hiermee spreekt het merk een doelgroep aan die het nog niet eerder had: tienermeisjes. De CKS Kids collectie zal vanaf het winterseizoen 2021 niet meer in de winkels van CKS liggen, maar verplaatst worden naar de winkels van JBC. De winkels van CKS zullen zich puur focussen op CKS Women en CKS Teens. Inmiddels is ook de webshop van CKS weer helemaal live.