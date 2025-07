'Claire's overweegt faillissement in de VS en zoekt reddingsplan in het VK'

Er gaan nieuwe berichten rond over de situatie van accessoireketen Claire's. In de Verenigde Staten overweegt de tienergerichte retailer een Chapter 11-faillissementsaanvraag. In het Verenigd Koninkrijk hebben adviseurs de opdracht gekregen een reddingsplan op te stellen.

Deze berichten volgen op eerdere geruchten dat Claire's mogelijk te koop zou zijn. Bloomberg meldde dat het bedrijf een presentatie heeft gemaakt voor potentiële kopers.

Volgens dezelfde bron denkt Claire's eraan om faillissementsbescherming aan te vragen in de VS, onder begeleiding van adviseurs Houlihan Lokey Inc. en Alvarez and Marsal, die aan een overeenkomst werken om dit proces te begeleiden.

In het VK zoekt het bedrijf via herstructureringsexperts van Interpath investeerders die geïnteresseerd zijn in het overnemen van (een deel van) de Britse activiteiten.

Dit nieuws versterkt de speculaties dat Claire's haar activiteiten geografisch wil opsplitsen, wat mogelijk leidt tot het sluiten van veel winkels.

Claire's kampt al langere tijd met financiële problemen. De afgelopen drie jaar leed het bedrijf een verlies van 25 miljoen pond en het maakte verlies in het boekjaar tot maart 2024. De druk neemt toe doordat het in december 2026 een lening van 480 miljoen dollar moet aflossen.

In 2018 ging Claire's Amerikaanse tak al failliet. Toen droeg eigenaar Apollo Global Management de activa over aan schuldeisers.

Claire's heeft nu ongeveer 2.750 winkels in zeventien landen, waaronder filialen in warenhuizen in de VS en Europa.

FashionUnited vroeg commentaar aan Alvarez and Marsal en Claire's. Interpath en Houlihan Lokey reageerden niet.