‘Clarks gaat nog meer banen schrappen’

Er komt nog een golf van ontslagen bij de Britse schoenenmerk Clarks, zo melden verschillende media. Ruim 150 banen staan op het spel, meldt het vakblad Drapers.

De wereldwijde kantoren van het bedrijf worden naar verluidt getroffen, waaronder het hoofdkantoor in Somerset, VK, en het Amerikaanse hoofdkantoor in Massachusetts. Andere locaties van kantoren die genoemd worden zijn in Parijs, Shanghai, Singapore en Tokio.

De keuze om banen te schrappen komt nadat Clarks negatieve resultaten aankondigde voor het boekjaar 2023. Eind 2023 werd bekend dat het merk een stabiele financiële basis had, maar dat er wereldwijd 103 banen bij de retailer werden geschrapt als gevolg van “moeilijke economische omstandigheden.” Voor de Nederlandse winkels van Clarks viel in januari dit jaar het doek. Het merk, zo is te lezen uit het faillissementsverslag, wil “een andere koers varen.”

Recent rapporteerde Clarks' moederbedrijf C&J Clark Limited een verlies van 20,3 miljoen Britse pond (zo'n 24 miljoen euro) voor 2023. Het verlies vóór belastingen bedroeg 39,8 miljoen pond, vergeleken met een winst vóór belastingen van 35,9 miljoen pond in 2022.

Het Britse schoenenmerk Clarks werd opgericht in 1825 door de broers Cyrus en James. Het bedrijf is nog steeds in handen van de familie en gevestigd in Street, Somerset, Engeland waar het ooit begon. Clarks groeide uit tot een wereldwijd bedrijf dat schoenen verkoopt in meer dan 35 landen.