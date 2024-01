Diverse Nederlandse winkels van Brits schoenenmerk Clarks failliet

Het doek valt voor diverse winkels van Brits schoenenmerk Clarks. De winkels in Amsterdam (twee), Breda, Den Haag, Eindhoven, Haarlem, Leidschendam, Maastricht, Rotterdam en Utrecht zijn op 9 januari failliet verklaard, zo staat in het openbare insolventieregister.

Meneer G.A. De Wit is aangesteld als curator. FashionUnited zocht contact met de curator, maar wacht nog op reactie.

De reden van de faillissementen van Clarks Amsterdam B.V., Clarks Breda B.V., Clarks Den Haag B.V., Clarks Eindhoven B.V., Clarks Haarlem B.V., Clarks Kalverstraat B.V., Clarks Leidschenhage B.V., Clarks Maastricht B.V., Clarks Rotterdam B.V. en Clarks Utrecht B.V. zijn nog niet bekend. Er is bovendien een faillissement uitgesproken over Clarks Management B.V..

De Nederlandse Clarks-winkels worden geëxploiteerd door schoenenfamilie Mulder, zo is af te leiden van de website. Mulder Schoenen breidde in 2008 haar portfolio uit met Clarks-winkels, waarvan de eerste opende in Den Haag.

Het wiebelt al langer bij het Britse schoenenmerk. In november 2023 meldde een woordvoerder van het bedrijf aan FashionUnited dat het 103 banen wereldwijd schrapt. “Het bedrijf heeft een stabiele financiële basis, maar om het herstel na de pandemie vol te houden, moeten de bedrijfskosten strikt in de handen worden gehouden.” De ontslaggolf werd gemotiveerd door de moeilijke economische tegenwind en de huidige crisis rond de kosten voor levensonderhoud, die beide een negatieve impact hebben op de bedrijfsresultaten van Clarks.

Clarks behaalde in het jaar 2022 een omzet van 502,8 miljoen pond (584,4 miljoen euro). Dat staat gelijk aan een omzetdaling van twee procent vergeleken met een jaar eerder, zo blijkt uit een jaarverslag dat in september 2023 werd gepubliceerd. De eerder genoemde perikelen en de hoge inflatie leidden destijds tot een vertraging van de directe verkopen in de tweede helft van 2022. Het bedrijf verwacht dat deze uitdagingen tot ver in 2024 zullen aanhouden.

Het Britse schoenenmerk Clarks werd opgericht in 1825 door de broers Cyrus en James. Het bedrijf is nog steeds in handen van de familie en gevestigd in Street, Somerset, Engeland waar het ooit begon. Clarks groeide uit tot een wereldwijd bedrijf dat schoenen verkoopt in meer dan 35 landen.

Dit artikel wordt later mogelijk voorzien van meer informatie.