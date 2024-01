Clarks-winkels sluiten deze maand, maar plannen voor nieuwe vestigingen ‘al vergevorderd’ onder nieuwe distributeur

De Nederlandse Clarks-winkels die onder de vleugels van Mulder Schoenen vallen, sluiten deze maand, zo meldt een woordvoerder van het Britse schoenenmerk aan FashionUnited. Dat betekent niet dat het Britse schoenenmerk uit het Nederlandse straatbeeld verdwijnt, want er staan al nieuwe winkelopeningen op de planning.

Clarks heeft sinds december 2023 een nieuwe distributeur: de Brusselse Groep Alain Broekaert (GAB). Het doel van het partnerschap is om de groei van het merk in Europa te ondersteunen. Onderdeel van de samenwerking is het openen van nieuwe Clarks-winkels in de Benelux. “De plannen voor de eerste winkels zijn al vergevorderd”, aldus de woordvoerder.

De failliet verklaarde Clarks-winkels worden geëxploiteerd door schoenenfamilie Mulder Schoenen. De winkels werden failliet verklaard, nadat de samenwerking tussen Clarks en Mulder Schoenen niet werd verlengd, aldus de woordvoerder. Het gaat hierbij dus enkel om de Nederlandse winkels, het Britse schoenenmerk blijft gewoon bestaan.