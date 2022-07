Click to Pay met Visa vereenvoudigt betalen en vergroot kans op hogere omzet

De online omzet groeide enorm de afgelopen jaren, mede dankzij de sluiting van de fysieke winkels als gevolg van de pandemie. Het betalingsproces van online aankopen ging echter niet altijd even gemakkelijk: ingewikkelde processen zoals het invullen van contact-, adres- en transactiegegevens maakte het moeilijker. Met Click to Pay met Visa is online betalen voortaan gemakkelijker, veiliger en vooral sneller.

Hoe werkt Click to Pay met Visa precies?

Click to Pay werkt in twee simpele stappen: eenmalig registreren en daarna gemakkelijk, snel en veilig betalen. Consumenten activeren Click to Pay met Visa door zich eenmalig te registreren. Daarna is het invoeren van extra gegevens of wachtwoorden niet meer nodig. Consumenten kunnen dan eenvoudig gebruik maken van de digitale check-out-oplossing voor credit- en debetkaarten.

Merchants kunnen op www.visa.nl alle informatie vinden die zij nodig hebben om Click to Pay met Visa snel en gemakkelijk in hun webshop te integreren. Al met al wordt het afrekenen in online shops en in apps een stuk eenvoudiger en behoren tijdrovende, ingewikkelde betaalprocessen voortaan tot het verleden. Online betalingen met credit- of debetkaarten via Click to Pay met Visa worden ondersteund door diverse internationale kaartaanbieders.

De voordelen voor merchants

Als webshop met Click to Pay zorg je er als merchant voor dat klanten of zelfs gasten gemakkelijk kunnen betalen met de snelle check-out-oplossing - voor een vlotte winkelervaring en minder vergeten of achtergelaten winkelmandjes. Merchants die Click to Pay in hun online shops aanbieden, profiteren dus op verschillende manieren: enerzijds door de integratie van een moderne gebruikerservaring in het betaalproces en anderzijds door de mogelijkheid van meer aankooptransacties, wat zich kan uiten in een hogere omzet. Visa rekent geen extra kosten voor Click to Pay- transacties, wat de oplossing toegankelijk maakt voor elke merchant en kaarthouder.