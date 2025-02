Coccinelle sluit boekjaar 2024 af met een omzet van 104 miljoen euro

Het Italiaanse modemerk Coccinelle noteert een omzet van 104 miljoen euro in 2024. Dat staat gelijk aan een groei van 10 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

De wereldwijde distributie werd in de loop van het jaar versterkt. Eind 2024 telde het merk 1.300 verkooppunten, waarvan 120 monobrandstores in 45 landen. Er werden nieuwe openingen gedaan in Italië, Abu Dhabi, Malta, Oostenrijk en Roemenië.

De Europese markt toont een groei van 12 procent

Het tassen segment, de kerncategorie van het merk, vertegenwoordigt 70 procent van het totaal, gevolgd door kleine lederwaren en accessoires met 25 procent en schoenen, dat voortdurend groeit met 5 procent.

"De Europese markt is de hoofdrolspeler dankzij een groei van 12 procent, goed voor 40 procent van de totale omzet, met een bijzondere focus op de markten van Duitsland, Oostenrijk en Oost-Europa - waar de aanwezigheid van het merk blijft groeien", aldus het management in een notitie. Italië behoudt zijn dominante rol, met een groei van 13 procent, wat neerkomt op 45 procent van de totale omzet. Deze groei is mogelijk dankzij het multichannel verkoopmodel in het gebied.

De Aziatische markt bleef stabiel en vertegenwoordigde 10 procent van de omzet, met gerichte ontwikkelingen, zoals de heropening van de boetiek in Shanghai in het Daimaru-warenhuis in China en de boetiek in Bangkok in het Central World-winkelcentrum in Thailand. Ook breidt het merk uit naar het Midden-Oosten, waar het een nieuwe boetiek heeft geopend in het winkelcentrum The Galleria Al Maryah Island in Abu Dhabi.

Digitalisering en e-commerce spelen een rol die fundamenteel is gebleken, met een stijging van 12 procent in de online verkoop op de website van het merk, vergeleken met 2023. De webshop draagt ​​vandaag de dag 6 procent bij aan de totale omzet, met een percentage dat de 20 procent overschrijdt, inclusief online groothandelsdistributie.