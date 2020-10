Code gekraakt: slimme voorraden en tevreden klanten

Ontdek RFID met al zijn eigenschappen: de slimme code die betrouwbare voorraden, efficiëntere en betrouwbare (logistieke) processen met een betere klantbeleving combineert. Modebedrijven maken steeds vaker tijd en middelen vrij voor RFID omdat ze de voordelen ontdekken van de technologie.

We zijn dagelijks bezig het juiste assortiment van locatie tot locatie, van seizoen tot seizoen beschikbaar te hebben in onze (online) schappen. Enkel om klanten hun outfits bij jou te laten kopen en niet bij de concurrent. Zoek je voor je klant dat ene T-shirt? Met een RFID-scanner is dat zo gepiept.

Betrouwbare voorraad en efficiënte processen

Als je de klantreis in detail kunt beschrijven, kun je hem op de verschillende touchpoints beter bedienen. Denk aan een goede productbeschikbaarheid omdat je snel en overal kunt inspelen op de klantvraag.

Of dat je van je winkel een distributiepunt maakt, zodat je omnichannelactiviteiten goed kunt uitvoeren. Het maakt dat je klant in een fluitje van een cent een item online reserveert en komt ophalen in de winkel met ‘click & reserve’. Of je kunt je klant in de paskamer vragen: “Wil je een leuke sjaal bij je T-shirt?” Als het gaat om het verbeteren van de (online) winkelervaring is RFID een bewezen technologie: geen onnodige voorraad, snelle voorraadinventarisatie en efficiënte processen. RFID: code gekraakt

De traditionele barcode (streepjescode) onderscheidt een ‘artikel-kleur-maat’ combinatie, bijvoorbeeld een groen T-shirt in de maat L. Alle groene T-shirts in L hebben dezelfde barcode (GTIN of EAN). RFID begint ook met die GTIN identificatie met dat verschil dat het wordt aangevuld met een serienummer. Met RFID kun je dus elk afzonderlijk artikel makkelijk uniek maken: ieder individueel T-shirt in maat L heeft een ander serienummer. In de winkel kun je dus dat ene T-shirt met een scan altijd en (terug)vinden. En niet alleen dat ene shirt, maar alle kleding in je winkels.

RFID-tags genereren veel data, maar data die ‘verouderd’ of niet realtime is verliest direct aan waarde. De informatie die van een RFID-scan kun je snel registreren en opslaan in een database en gaat over het ‘wat’ (welk uniek product is gescand), ‘wanneer’ (tijdstip van de scan, waar (bijvoorbeeld fabriek, distributiecentrum of winkel) en ‘waarom’ (zoals ontvangst, telling, verkoop). Het geeft je direct inzicht om te kunnen anticiperen.

Alleskunner

RFID kent vele toepassingen en de ontwikkeling van de techniek staat niet stil. Voor alle schakels in de keten is er met RFID voordeel te behalen. Of je nu katoenproducent, distributeur, retailer, fabrikant of consument bent.

De voornaamste reden voor de meeste bedrijven om met RFID aan de slag te gaan is het verbeteren van de voorraadbetrouwbaarheid. Kleding beschikbaar hebben in winkel én online is een kritische succesfactor. Een winkelassortiment handmatig tellen van honderden of misschien zelfs duizenden producten, is geen beginnen aan. Hier kun je dus RFID kunnen gebruiken. Met RFID weet je precies welke items er onderweg zijn naar welke winkels én wat de voorraden per winkel zijn.

Wat ons betreft was gisteren al hét moment om te starten met RFID, maar als je nog op een teken wachtte, dan is dat zojuist gearriveerd!