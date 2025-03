Conceptstore Sprmrkt keert terug naar Amsterdam

Terug van weggeweest: Conceptstore Sprmarkt van ondernemers Nelleke Strijkers en Annika Beekmans heropent in Amsterdam. Juli 2025 opent de vestiging, zo blijkt uit een persbericht.

Sprmrkt zal een ‘innovatieve, multidisciplinaire ruimte’ worden ‘waar creativiteit en maatschappelijke impact samenkomen’. De focus van het concept zal mode en design blijven. Collecties van Maison Margiela en Rick Owens zullen te vinden zijn, maar ook nieuw binnen- en buitenlands talent. Voor bekenden van Sprmarkt zal er nog meer herkenning te vinden zijn, want een deel van het herkenbare interieur van de vroegere conceptstore is bewaard gebleven en wordt weer ingezet. De ondernemers melden namelijk dat het altijd al het idee is geweest om Sprmrkt ooit terug te brengen.

Het oude interieur van Sprmrkt. Credits: Sprmrkt

Sprmrkt keert terug

Sprmrkt moet echter meer zijn dan een winkel: een sociale hub. “Wij hosten evenementen, tentoonstellingen en productlanceringen, maar organiseren ook maatschappelijke projecten zoals gratis make-overs voor daklozen en vluchtelingen, om hen te helpen met een frisse start”, zo is te lezen op de crowdfundingspagina voor de winkel. “Daarnaast bieden we masterclasses voor (inter)nationale modestudenten aan en praten onder andere met Amsterdam Fashion Week om modeshows te hosten.”

Sprmrkt is dus nog op zoek naar extra kapitaal. De crowdfundingscampagne wordt ingezet op 200.000 euro. Het gros hiervan wordt ingezet voor het inkopen van collecties, de rest gaat naar PR en het inrichten van de winkel. Mocht het doel voorbijgestreefd worden, dan gaat al het extra’s naar een nog uitgebreider aanbod.

Conceptstore Sprmrkt zag in 2002 het licht. De winkel kwam bekend te staan als kweekvijver voor innovatief design. Zo werd de eerste show van de inmiddels wereldberoemde Iris van Herpen er gehouden. Sprmrkt had vestigingen in Amsterdam en Ibiza, maar komt nu met ‘vernieuwde visie’ terug. “Sprmrkt is altijd meer geweest dan een winkel. Het is een ruimte voor experiment, voor dialoog tussen mode, kunst en design, en voor het ontdekken van nieuwe perspectieven,” aldus Strijkers in het persbericht.