Connected Retail by Zalando: bouw een omnichannel strategie in 2022

In de afgelopen twee jaar is het consumentengedrag snel veranderd. Meer en meer shoppers zijn online gaan winkelen en deze trend zet de komende tijd door. Het Statista Digital Outlook Report voorspelt dat het aandeel van de populatie dat online mode shopt, zal stijgen tot 45,2% in 2025, in vergelijking met 33% in 2021. Dit betekent dat de integratie van online naast fysieke winkels belangrijker is dan ooit om een naadloze klantervaring te kunnen bieden.

Connected Retail by Zalando, geïntroduceerd in oktober 2018, koppelt fysieke winkels snel, makkelijk en zonder verbindingskosten met het Zalando-platform. Het is nu beschikbaar in 13 van de 23 Europese markten van Zalando: Duitsland, Nederland, Denemarken, Polen, Spanje, Zweden, Noorwegen, Finland, Oostenrijk, Frankrijk, België, Zwitserland en het meest recent Italië.

Meer dan 6.000 winkels zijn al aangesloten bij Connected Retail, van kleine lokale merken en winkels tot grote warenhuizen en direct-to-consumer-merken. Ze hebben allemaal hun fysieke voorraad gekoppeld aan het Zalando-platform om een risicovrije, kosteneffectieve omnichannel strategie op te bouwen.

Maak 2022 succesvol met Connected Retail by Zalando

Met Connected Retail kunnen retailers beginnen met online verkopen zonder onkosten of dure systeemintegraties. Zalando levert online content, software, klantenservice, betalingsmogelijkheden en persoonlijke accountmanagers. Allemaal gericht op het ondersteunen van retailers die hun winkel willen uitbreiden op het leidende online modeplatform in Europa.

Deze samenwerking kan merken en winkels helpen om hun omzet tot 60 procent te verhogen, afhankelijk van de omvang van de winkel.Tegelijkertijd kunnen ze een breder aanbod creëren en een betere online aanwezigheid ontwikkelen.Sommige retailers bereiken daardoor een 100 procent hogere omloopsnelheid van de voorraad.

Online shopping is niet alleen enorm gegroeid, maar het hebben van een online aanwezigheid verhoogt ook het aantal verkopen van fysieke retailers. Uit een Oliver Wyman onderzoek in Frankrijk en Duitsland blijkt dat onafhankelijke retailers die ook online verkopen hogere groeicijfers noteren dan retailers zonder online aanwezigheid. Van de eerste groep ziet zo’n 52% een groei in sales, terwijl dit bij de onafhankelijke retailers zonder e-commerce activiteiten slechts bij 39% het geval is. Dit betekent dat retailers en merken nu zullen moeten nadenken over hoe ze hun omnichannel strategie kunnen versnellen en de voorraad van hun fysieke winkels online kunnen integreren.

Daarnaast blijkt uit onderzoek van Statista dat in 2019 meer dan de helft van de Nederlandse consumenten online mode of sportkleding heeft gekocht. In Nederland is mode de populairste productgroep binnen online shopping met een voorspelde omzet van 8,5 miljard euro in 2022.

Connected Retail is een innovatief platform dat merken en retailers volledige controle geeft over wat en voor welke prijs ze verkopen, terwijl de online zichtbaarheid wordt verbeterd en er extra inkomsten worden gegenereerd.