Connected Retail by Zalando geeft retailers de kans om te groeien

Connected Retail by Zalando biedt retailers en merken nieuwe mogelijkheden door online en fysieke retail met elkaar te verbinden, aangedreven door een nieuwe groeimentaliteit. Met Connected Retail kunnen partners hun online zichtbaarheid vergroten en hun producten aan miljoenen potentieel nieuwe klanten verkopen.

Meer dan 5.000 lokale merken en retailers in 12 landen werken al samen met Connected Retail. De dienst stelt hen in staat een breder publiek te bereiken en nieuwe klanten aan te trekken door in te spelen op de groei van e-commerce mode, die naar verwachting met 15 % zal stijgen in 2023.

Connected Retail is een risicovrij, kostenefficiënt en gebruiksvriendelijk platform dat kleine, lokale merken en detailhandelaars, grote warenhuizen en direct-to-consumer merken verbindt met miljoenen klanten van Zalando. Alleen al in het afgelopen jaar hebben deze bedrijven hun online verkoop versterkt en meer dan 21 miljoen pakketten via het platform verzonden.

Carsten Keller, Vice President Direct-To-Consumer bij Zalando, verantwoordelijk voor Connected Retail, legt uit: “Connected Retail is innovatief, omdat het een relevant probleem oplost - groeien op meerdere kanalen, zowel de fysieke als digitale - op een eenvoudige, snelle en kostenefficiënte manier. Dat is waarom we - samen met de retailers - een groeimotor hebben gebouwd voor elke fashion retail business in de winkelstraat - merk en retailer, klein en groot, oud en nieuw.”

Connected Retail stelt retailers in staat om online te gaan verkopen zonder opstartkosten of dure systeemuitbreidingen. Het biedt online content, software, klantenondersteuning, betalingsmogelijkheden en persoonlijke accountmanagers. Allemaal op maat gemaakt om retailers te helpen die hun winkel willen uitbreiden op het grootste online modeplatform in Europa.

Open om te groeien met Connected Retail by Zalando

Het model stelt retailers in staat anders te denken over hun bedrijf en hun toekomst met een gezamenlijke aanpak die retailers en merken openstelt voor een wereld waarin fysiek en online beter samengaan.

Keller voegt toe: "Met Connected Retail slaan we een brug van winkels naar ons platform. Het is een belangrijk onderdeel van onze platform strategie. We maken het retailers makkelijk om verbinding te maken en laten ze het heft in eigen handen nemen."

"Retailers hebben de volledige controle - bijvoorbeeld over het assortiment, de prijzen, het aantal te verkopen artikelen per dag, en al het andere. En ze kunnen hun verzorgingsgebied verbreden door niet alleen lokale klanten te bedienen, maar ook klanten in alle andere delen van Nederland te bereiken."

Connected Retail stelt merken en retailers in staat de groeiende e-commerce markt aan te boren

In Nederland is mode de grootste e-commerce categorie met een verwacht marktvolume van EUR 6.5 miljard in 2021. Verwacht wordt dat het aantal gebruikers in de e-commercemarkt in 2025 14,2 miljoen zal bedragen. Dat is veel potentiële omzet, en Connected Retail kan u helpen een omnichannel-strategie op te bouwen om een breder publiek te bereiken en met nieuwe klanten in contact te komen.

Dankzij Connected Retail kunnen merken en retailers hun omzet tot 60 % verhogen, afhankelijk van de grootte van de winkel. Tegelijkertijd creëren ze een breder assortiment en bouwen ze een grotere online aanwezigheid op, waarbij sommige retailers een 100 % hogere omloopsnelheid van de voorraad bereiken.

"Connected Retail streeft naar een sterk partnerschap met Nederlandse merken en retailers. We zijn er sterk van overtuigd dat dit partnerschap mode interessanter zal maken, de groei van de winkelstraat zal versterken en er - door de kortere nabijheid van klant en winkel - ook toe kan leiden dat we een duurzamer modeplatform worden", voegt Keller toe.