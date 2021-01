Consortium rond Fashion for Good start pilotproject voor efficiëntere katoenbouw

Fashion for Good lanceert vandaag een tweejarig pilotproject waarin zal worden geëxperimenteerd met efficiëntere technologieën voor het verbouwen van katoen. De organisatie werkt daarvoor samen met modeconglomeraten Kering en PVH Corp, evenals textielproducent Arvind Limited, zo meldt het in een persbericht.

De technologie waarmee de pilot wordt gedraaid is afkomstig van Materra, voorheen bekend als Hydrocotton. Materra’s benadering van katoenbouw wordt gekarakteriseerd door precisie en efficiëntie van grondstoffengebruik, met name water. Water en voedingsstoffen worden direct bij de wortels van de katoenplanten afgeleverd en zijn vrij van pesticiden. Katoenplantages krijgen een netwerk van slimme sensoren die data doorgeven waardoor de conditie van de planten en de milieu-impact van de katoenbouw kan worden bijgehouden.

Materra deed de afgelopen twee jaar al trials in Groot-Brittannië. De aankomende trial zal plaatsvinden in de Indiase katoenregio Gujarat, waar het klimaat en de beschikbare middelen voor een grotere uitdaging zorgen. Op de plantage wordt een langvezelige katoensoort verbouwd, die veel wordt gebruikt in high-end modeproducten.

Kering, PVH Corp en Arvind Limited verlenen zowel operationele als financiële steun aan het project, zo staat in het persbericht. Voor zowel Kering als PVH Corp is de trial aantrekkelijk in het licht van hun duurzaamheidsdoelstellingen.