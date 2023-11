Consument doet meer impulsaankopen door social media

Bijna een kwart van de consumenten in Nederland (24%) heeft de afgelopen twee jaar meer impulsaankopen gedaan. Dit blijkt uit een onderzoek van ondernemersplatform Lightspeed *, waarin duizend consumenten werden gevraagd naar hoe social media hun winkelgedrag beïnvloeden. In de aanloop naar de feestdagen en aan de vooravond van Black Friday, onderstrepen de resultaten de grote invloed van social media op het koopgedrag.

Ruim een kwart van de consumenten in Nederland (27%) is naar eigen zeggen de afgelopen twee jaar meer gaan uitgeven, als gevolg van de invloed van social media op hun aankoopgedrag.

Verslaafd aan shoppen via social media

Vooral jongeren zijn gevoelig voor producten die in hun social media-feed verschijnen; zowel in de apps zelf als via gerichte advertenties en social media-sponsorships, waarin producten worden aangeprezen door influencers.

Maar liefst 20% van de jongeren tussen de 18 en 24 jaar geeft aan ‘verslaafd’ te zijn geraakt aan winkelen via social media. 16% van deze leeftijdsgroep zegt een aantal keren per week een aankoop te doen via social media, zeven procent doet zelfs meerdere aankopen per dag.

Nieuwe producten en winkels ontdekken

Social media is voor alle leeftijdsgroepen de plek bij uitstek voor het ontdekken van nieuwe producten: in totaal zegt 38% van de consumenten via social media nieuwe producten te ontdekken waarvan ze niet wisten dat ze bestonden. Dit geldt voor 43% van de 18- tot 44-jarigen. Onder 45- tot 64-jarigen is dit 24%, bij 65-plussers 19%. 15% van de consumenten gaf aan meer te winkelen bij zelfstandige ondernemers als gevolg van de invloed van social media.

“Voor retailondernemers zijn social media van onschatbare waarde, voor zowel marketing als sales”, stelt Ewout van Rossum, Retail Manager voor de Benelux bij Lightspeed. Toch merken we dat nog niet alle ondernemers hier volop gebruik van maken. Dat komt vaak omdat ondernemers de know-how en tools missen waarmee ze hun werk kunnen vereenvoudigen”, gaat hij verder.

“Door hun fysieke winkel te koppelen aan hun webshop en hun verkoopkanalen op social media, kunnen ze aanzienlijk meer omzet genereren. Daarvoor is automatisering echter onmisbaar, want lang niet alle ondernemers hebben de mankracht en het budget om zich fulltime met marketing en verkopen via social media bezig te houden. Met het omnichannel-platform van Lightspeed kunnen ze alle verkoopkanalen synchroniseren: de fysieke winkel, de webshop en hun social media-accounts.”

Lightspeed is het geïntegreerde kassa- en betaalplatform voor retail- en horecaondernemers wereldwijd. Met de software en hardware van Lightspeed kunnen ondernemers hun workflows optimaliseren en hun efficiëntie verhogen op het gebied van verkopen, betalingen, voorraadbeheer, marketing en administratie.

*Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Lightspeed door OnePoll, een onafhankelijk markt- en onderzoeksbureau. In totaal hebben 1.000 consumenten in Nederland deelgenomen aan dit onderzoek.