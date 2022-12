Voor de tweede maand op een rij zijn consumenten minder pessimistisch, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In december kwam het consumentenvertrouwen neer op min 52, terwijl het in november nog min 57 was. Het voorlopige dieptepunt lag in september en oktober toen het vertrouwen op min 59 uitkwam.

Consumenten waren minder pessimistisch over de economie en de koopbereidheid was minder negatief. De deelindicator economisch klimaat verbeterde van min 72 naar min 65. De koopbereidheid verbeterde van min 46 naar min 43, zo blijkt ui de cijfers van het CBS.

Het consumentenvertrouwen is sinds de coronapandemie die startte in maar 2020 flink gekelderd. Het indicatiecijfer kende een opleving in 2021, maar daalde al snel bij nieuwe golven van de pandemie. Begin dit jaar daalde het vertrouwen in nog groter tempo vanwege het conflict in Oekraïne en de gevolgen op de energieprijzen en inflatie.