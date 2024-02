Consumenten vinden voor het eerst in twee jaar vaker de weg naar modezaken

Fysieke winkels verkochten in het laatste kwartaal van vorig jaar voor het eerst meer sinds begin 2022. Consumenten waren vaker te vinden in onder meer kledingwinkels, blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Dat de omzetten in winkels stijgen, is niets nieuws. Het groeiende verkoopvolume in winkels is echter wel nieuw. Het verkoopvolume daalde namelijk al een lange tijd, maar daar kwam in het vierde kwartaal van 2023 verandering in met een kleine groei van 0,3 procent.

Modezaken verkochten 3,3 procent meer artikelen vergeleken met een jaar eerder. De omzet steeg met 4,1 procent. Winkels in schoenen en lederwaren zagen het verkoopvolume daarentegen dalen met 0,4 procent. De omzet nam wel toe met 2,5 procent.