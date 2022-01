Consumentenbond: “Kopen bij webwinkels buiten Europa niet aan te raden”

De Consumentenbond raadt Nederlanders af om producten te kopen van webwinkels buiten Europa. Uit onderzoek van de organisatie blijkt dat de producten vaak tegenvallen, niet werken, of zelfs onveilig zijn, zo schrijft de Consumentenbond in een nieuwsbericht op de eigen website. Ook is de levertijd vaak lang.

Webwinkels van buiten Europa zijn onder Nederlanders redelijk populair. Uit navraag onder 10.000 respondenten concludeerde de Consumentenbond dat een derde van hen wel eens iets bij een niet-Europese webshop koopt. Zestig procent kiest dan voor AliExpress, zestien procent voor Amazon en eveneens zestien procent voor Wish.

Tegelijkertijd meldde ook een derde van de respondenten afgelopen jaar ten minste één product te hebben aangeschaft dat niet bleek te voldoen. Als voorbeelden noemt de Consumentenbond apparaten die niet werken of kleding van slechte kwaliteit. Van de vijftig producten die de Consumentenbond zelf onder de loep nam bleek ruim de helft niet aan de veiligheidsvoorwaarden te voldoen: van onveilig speelgoed tot een rokende airfryer.

De levertijd van producten van niet-Europese webwinkels is gemiddeld 23 dagen en kan oplopen tot een jaar. De Consumentenbond noemt de aanschaf van producten bij deze webwinkels ‘een flinke gok’.