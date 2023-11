Consumentenorganisaties in actie: ‘Check eerst reviews voor je bestelt’

Diverse Nederlandse consumentenorganisaties waarschuwen in een campagne voor onbetrouwbare webshops. De slogan van de campagne is ‘Eerst reviews checken, dan bestellen’.

De reden van de campagne: aan- en verkoopfraude komt steeds vaker voor. Het Landelijk Meldpunt Internetoplichting verwacht zo’n 40.000 aangiftes te zien over heel 2023 voor dit soort fraude. Ook de Fraudehelpdesk ziet dat de gemiddelde schade door fraude met online aankopen stijgt, aldus het persbericht van Autoriteit Consument & Markt dat eveneens deelneemt aan de campagne.

Edwin van Houten, directeur Consumenten bij de ACM: “Ook dit jaar trekken we samen op met de andere consumentenorganisaties om consumenten te waarschuwen voor onbetrouwbare webshops. Met de feestdagen in aantocht zit niemand te wachten op een miskoop of een bestelling die veel te laat of nooit aankomt. Check dus eerst goed de reviews voor je ergens bestelt. Met zo’n snelle check filter je de oplichters of webshops die hun zaken niet op orde hebben er bijna altijd uit.”