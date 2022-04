Consumentenvertrouwen daalt naar laagste niveau ooit

Het Nederlandse consumentenvertrouwen is in de april-meeting van het Centraal Bureau voor de statistiek gedaald naar het laagste niveau ooit, zo blijkt uit een publicatie van het bureau. Het niveau landde op min 48 in april.

Tussen maart en april daalde het vertrouwen met negen punten. Met een niveau van min 48 ligt het consumentenvertrouwen enkele punten lager dan het voormalige dieptepunt dat in maart 2013 werd behaald. Toen bereikte het vertrouwen min 41 tijdens de eurocrisis.

Het consumentenvertrouwen wordt door het CBS opgebouwd uit diverse deelindicatoren. Consumenten waren deze maand pessimistischer dan ooit over het economische klimaat. De deelindicator sprong van min 58 naar min 69. Zowel het oordeel over de economie van de afgelopen twaalf maanden als de komende twaalf maanden was negatiever dan een maand eerder. Ook de deelindicator koopbereidheid bereikte het laagste niveau sinds de start van de metingen in 1986.