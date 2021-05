Consumentenvertrouwen gestegen in mei

Het consumentenvertrouwen is in een maand tijd gestegen van min 14 naar min 9, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zowel het oordeel over de economie als de koopbereid verbeterde, aldus CBS.

Met een niveau van min 9 ligt het consumentenvertrouwen net onder het gemiddelde van de afgelopen van twintig jaar, dat op min acht is uitgekomen. Het ligt op dit moment ook nog onder het niveau van voor de pandemie. Kort voor het begin van de coronacrisis lag het consumentenvertrouwen rond de min 2.

Het indicatiecijfer voor de koopbereidheid ging in mei van negatief naar positief - van min 2 naar 1. De deelindicator economisch klimaat klom van min 32 naar min 24. Het oordeel over het economische klimaat de komende twaalf maanden was positiever en het oordeel over de afgelopen twaalf maanden was minder negatief.