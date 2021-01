Consumentenvertrouwen licht verbeterd in januari, hoogste niveau sinds begin coronacrisis

Het consumentenvertrouwen komt in januari op min 19 uit volgens de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ten opzichte van december is het vertrouwen een fractie verbeterd.

Wanneer echter gekeken wordt naar het consumentenvertrouwen in 2020, is het niveau van het vertrouwen in januari het hoogste niveau sinds het begin van de coronacrisis. Van maart op april viel het vertrouwen namelijk van min 2 naar min 31.

Al met al is het gemiddelde consumentenvertrouwen van de afgelopen twintig jaar wel naar een niveau van min 7 gezakt. Daar zit het cijfer van januari nog steeds ver onder. Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit met plus 36 en in maart 2013 het dieptepunt met min 41.