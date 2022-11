Consumentenvertrouwen licht verbeterd

Het consumentenvertrouwen is in november iets minder negatief dan in oktober, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het cijfer kwam uit op min 57 terwijl het in oktober min 59 was. Consumenten waren vooral minder pessimistisch over het economisch klimaat en de koopbereidheid verbeterde ook licht.

Vooral het oordeel over de economie in de komende twaalf maanden verbeterde. Het oordeel over de afgelopen twaalf maanden veranderde nauwelijks. De koopbereidheid verbeterde met twee punten. In oktober bereikte de koopbereidheid nog een historisch dieptepunt.

Of de verbetering van het consumentenvertrouwen door blijft zetten zal de komende maanden moeten blijken.