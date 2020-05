Consumentenvertrouwen naar min eenendertig

Het consumentenvertrouwen is in mei verder afgenomen. Het kwam tijdens de maandelijkse meting van het Centraal Bureau voor de Statistiek uit op een niveau van min 31. Van april op mei is het het vertrouwen met negen gedaald van min 22 naar min 31.

De daling wordt voornamelijk veroorzaakt door de negatievere houding ten opzichte van het economisch klimaat. Deze deelindicator is gezakt van min 31 naar min 52. De deelindicator van de koopbereidheid verandert niet en blijft op min 17 staan, zo deelt het CBS.

In april nam het consumentenvertrouwen de grootste duik ooit. Ondanks dat de afgelopen twee maanden het vertrouwen een drastische afname laat zien, is het laagste niveau ooit nog niet bereikt. Dat ligt namelijk op min 41 en werd bereikt in maart 2013. Het gemiddelde van de laatste twintig jaar ligt nu op min 5.