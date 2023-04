Contactloos betalen rukt verder op: Even vaak contactloos als met contant geld betaald in 2022

Contactloos betalen met bijvoorbeeld een mobiele telefoon of een ‘wearable’ komt inmiddels al even vaak voor als betalen met contant geld bij de kassa, zo blijkt uit onderzoek van Betaalvereniging Nederland samen met de Nederlandsche Bank. Als gekeken naar alle pinbetalingen wordt al 80 procent van de aankopen met pin gedaan in plaats van met contant geld.

Het gebruik van contant geld bij betalingen aan de kassa loopt al jaren terug, maar in 2022 lijkt het gestabiliseerd. Net als een jaar eerder werd ongeveer 20 procent van alle betalingen met contant geld gedaan. Met name scholieren, 65-plussers en mensen die moeilijker kunnen rondkomen betalen het meest met contant geld.

Het is opvallend dat nieuwe manieren van contactloos betalen terrein winnen. Zo wordt er steeds vaker met een smartwacht of fitness tracker betaald, naast de mobiele telefoon. Tussen 2021 en 2022 steeg het aantal contactloze betalingen met 7 procentpunten.