Coolinvestments heeft Sapph verkocht aan anonieme koper

Roland Kahn, eigenaar van modeconcern Coolinvestments, heeft lingeriemerk Sapph eerder dit jaar verkocht, zo vertelt hij in een podcast van RetailTrends. Aan wie het merk verkocht is, kan Kahn niet zeggen. Daarover is hij destijds een geheimhoudingsplicht met de koper overeengekomen, vertelt hij.

Coolinvestments nam Sapph in 2011 over van Rob Heilbron. Het merk was de afgelopen tien jaar geen succesverhaal. “Sapph heeft ons nooit één dag geld opgeleverd,” aldus Kahn. Dat heeft volgens de ondernemer te maken met de uitdaging om in Nederland een goede bedrijfsdirectie te vinden - in tegenstelling tot de Verenigde Staten. “Daar vind je mensen die bereid zijn acht dagen vakantie per jaar te nemen en zestig, zeventig uur in de week werken. En dat wordt dan ook navenant vergoed.” Nederlandse directeurs neigen meer naar managers, vindt Kahn. “En managen betekent in stand houden. Het zijn over het algemeen geen ondernemers die een bedrijf echt vooruit helpen.”

Sapph werd in 2005 opgericht door ondergoed-ondernemer Cor van Schoonhoven. Het merk wordt momenteel verkocht via de eigen webshop van het merk en circa 600 fysieke verkooppunten, verspreid over Europa en Amerika.

Onder Coolinvestments vallen nu nog MS Mode, America Today en de webshops van Coolcat en V&D. Kahn zal de leiding over het concern op 1 januari overdragen aan zijn zoons.