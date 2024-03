Copenhagen Fashion Week ontvangt projectfinanciering

Copenhagen Fashion Week (CPHFW) krijgt projectfinanciering van het Ministerie van Cultuur en het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Denemarken. Dit meldt het bedrijf in een persbericht.

CPHFW, het grootste mode-evenement van Scandinavië, heeft projectfinanciering ontvangen na een financieringsaanvraag “als erkenning voor hun ambitieuze werk binnen de wereldwijde modesector,” aldus de organisatie. De “ambitieuze focus op het implementeren van strategische partnerschappen rond de duurzaamheidsdoelstellingen van Copenhagen Fashion Week” wordt als reden voor de financiering benadrukt.

Zonder een bedrag te benoemen, deelt het bedrijf wel hun plannen met de projectfinanciering. Zo wordt de subsidie verspreid over twee jaar. Met het geld worden diverse activiteiten georganiseerd, variërend van showrooms, symposia, showcases en rondetafelgesprekken. Het doel van de projectfinanciering is om “internationale partnerschappen” te vormen, waarbij de nadruk ligt op het bevorderen van een "meer positieve industrie,” aldus de organisatie. CPHFW focust op vijf belangrijke activiteiten in binnen- en buitenland. Te weten: twee in Denemarken en drie in de modesteden Londen, Parijs en New York.

CPHFW staat er niet alleen voor, wat betreft het vormgeven van de projectfinanciering. Het Agentschap van Cultuur en Paleizen zal de organisatie ondersteunen door middel van projectbegeleiding en de Deense Kunststichting zal het project ondersteunen met aanvullende financiering en middelen.