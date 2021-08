Corona drukt omzet Gerry Weber International AG met 23,4 procent

De Duitse Gerry Weber International AG groep heeft in het eerste half jaar een omzetdaling te verduren gehad van 23,4 procent, zo blijkt uit het financiële verslag. De omzet komt daardoor neer op 107,7 miljoen euro in de eerste zes maanden van het boekjaar. De groep schrijft de daling toe aan de coronapandemie.

Hoewel de algemene omzet met 23,4 procent achterbleef in vergelijking met de eerste zes maanden van vorig jaar, zag de online verkoop wel een goede stijging. De online verkoop nam toe met 37,8 procent naar een bedrag van 20,8 miljoen euro, zo blijkt uit het verslag. Verdeeld over retail en wholesale inkomsten, zag de wholesale een afname van bijna 20 miljoen euro. In het retail segment, dus de eigen fysieke winkels en de e-commerce bij elkaar, nam de omzet met bijna 14 miljoen euro af.

Brutowinst voor de eerste zes maanden kwam door een daling van 18 procent uit op een bedrag van 67,3 miljoen euro. Het ebitda verbeterde in de periode wel naar een bedrag van 5,3 miljoen euro. Het nettoresultaat van Gerry Weber International AG verbeterde eveneens. Het verlies van het bedrijf werd teruggedrongen van 34,2 miljoen euro naar 24,2 miljoen euro.