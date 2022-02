‘Corona moet weer onderdeel worden van ondernemersrisico’

Als het aan minister Ernst Kuipers ligt wordt corona straks weer onderdeel van het ondernemersrisico, zo blijkt uit een kamerbrief. Het kabinet hoopt op een terugkeer naar de economie zoals men die kent van voor de pandemie.

In de brief schrijft Kuipers dat men met corona moet leren leven. Dat betekent ook dat de huidige steunpakketten op de lange termijn niet houdbaar zijn. Eerder werd al bekend dat het kabinet de steunregelingen anders wil opzetten. De steunpakketen hebben namelijk een verstorend effect op de economie.

Het was al bekend dat het kabinet de steunregelingen anders wil inrichten. Het geld zou niet altijd op de juiste plekken terecht komen en doordat er nu werknemers in dienst blijven in sectoren met grote problemen, verschuift die mankracht niet naar de sectoren waar juist behoefte is aan meer en nieuwe medewerkers. Eind maart moet er meer informatie komen over of en hoe de coronasteun op de lange termijn moet worden vormgegeven.