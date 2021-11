Coronacrisis blijft voor financiële en mentale problemen zorgen bij ondernemers

Tien tot vijftien procent van de Nederlandse ondernemers heeft grote en structurele problemen als gevolg van de coronacrisis. Dat blijkt uit onderzoek van de KVK onder bijna tweeduizend ondernemers.

De ondernemers werd gevraagd de situatie van hun bedrijf te beoordelen met een cijfer. Ongeveer vijftien procent van de ondernemers gaf een zes, of lager. Dat was nog voordat de coronamaatregelen op 13 november werden aangescherpt. Ondernemers zijn daarmee over het algemeen iets positiever dan vorig jaar zomer, toen eenzelfde onderzoek werd gedaan, maar het gewicht van de crisis weegt voor een deel nog flink zwaar.

Een tiende van de ondernemers heeft last van financiële problemen: betaalachterstanden, schulden, of moeite met het betalen van rekeningen. Het overgrote deel van deze groep wijt de problemen aan de coronacrisis. Vijftien procent van de respondenten heeft last van persoonlijke gevolgen als stress, emotionele klachten en directe zorgen over het bedrijf.

Afgelopen februari openden Ondernemend Nederland en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf samen een ‘noodlijn’ voor mkb’ers die kampen met mentale of fysieke klachten. De lijn werd in de eerste zes maanden achtduizend keer gebeld.

Ook KVK-adviseur Gé Gijsen spreekt regelmatig ondernemers die het moeilijk hebben. Hij verwacht dat het aantal belletjes toe zal nemen nu er weer nieuwe coronamaatregelen zijn ingevoerd. “Het aantal telefoontjes dat ik per dag krijg, is met tientallen toegenomen sinds de afkondiging van de nieuwe maatregelen. Mensen die ik spreek zijn regelmatig emotioneel,” zo vertelt hij in een nieuwsbericht van de KVK. “De crisis is duidelijk nog niet voorbij.”

De hulplijn van ONL en IMK is nog steeds te bereiken via 088 - 999 0000. Ook kunnen ondernemers die een luisterend oor of advies nodig hebben contact opnemen met het Coronaloket van de KVK, via 0800 - 2117.