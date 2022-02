Coronacrisis drukt bestedingen kleding en schoenen

De coronacrisis heeft bestedingen buitenshuis gedrukt en een verschuiving gemaakt naar het leven thuis, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het bestedingspatroon is in het eerste jaar van de crisis ook drastisch veranderd in vergelijking met vijf jaar eerder.

De bestedingen lagen in 2020 3 procent lager dan in 2015, terwijl het gemiddeld inkomen bijna 13 procent hoger lag dan in 2015. Bestedingen in de horeca liepen het hardste terug, maar de modesector kwam er ook niet ongeschonden vanaf zoals we al weten. De bestedingen aan kleding en schoenen liepen met 12,7 procent terug (gecorrigeerd voor prijsstijgingen). Bestedingen aan dameskleding en -schoenen lagen in 2020 8 procent lager dan in 2015. Bij de heren werd er 18 procent minder uitgegeven.

In 2020 werd er vooral meer geïnvesteerd in de eigen woning, voeding, stoffering en apparaten, trends die al eerder gespot werden.