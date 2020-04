Coronacrisis zorgt voor omzetdip van 18 procent bij Moncler

Ook bij Moncler S.p.A. is de omzet in het eerste kwartaal gedaald vanwege de coronacrisis, zo blijkt uit het kwartaalverslag. Het modemerk had in de periode te maken met een daling van 18 procent.

De omzet kwam aan het einde van de drie maanden neer op een bedrag van 310,1 miljoen euro. In de retail daalde de omzet met 19 procent en in de wholesale met 15 procent zo blijkt uit het verslag.

Bijna alle regio’s waarin het merk actief is zijn zwaar getroffen als gekeken wordt naar de omzet van het merk. In Italie, Amerika en Azië ligt de omzetdaling boven de 20 procent. Europa, het Midden-Oosten en Afrika (zonder Italie) hebben echter maar een omzetdaling van 6,5 procent te verduren gekregen.