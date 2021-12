Coronasteun voor ondernemers verlengd tot en met maart 2022

De coronasteun voor ondernemers en zzp’ers wordt vanwege de verlenging van de coronamaatregelen verlengd tot en met maart 2022, zo is te lezen in een bericht van de rijksoverheid. Het kabinet trekt hiervoor 4,4 miljard euro extra uit.

Het betekent dat ondernemers over de periode van januari tot en met maart de NOW-regeling kunnen aanvragen. Voor deze periode moet een werkgever minimaal 20 procent omzetverlies hebben en worden de loonkosten met maximaal 85 procent vergoed. De volledige voorwaarden voor het aanvragen van NOW-steun over deze periode wordt in januari bekend gemaakt door het kabinet. Ook wordt de TVL voor de vergoeding van de vaste lasten verlengd. Ondernemers kunnen hiervan gebruik maken wanneer zij meer dan 30 procent omzetverlies lijden.

Op dit moment loopt de periode van belastinguitstel voor ondernemers nog tot en met 31 januari. Het kabinet zal in januari beslissen of een verdere verlenging noodzakelijk is. Het kabinet wil tevens een langetermijnvisie opzetten over de vormgeving van het steunpakket nu de coronapandemie langer aanhoudt. Er moet hierdoor een balans komen tussen ondernemingsrisico en overheidssteun.