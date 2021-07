Coronawet goedgekeurd door Franse senaat, toch geen gezondheidspas nodig voor winkelcentra

Beide kamers van het Franse parlement hebben de omstreden coronawet goedgekeurd. Dat melden internationale media, waaronder de NOS. Inwoners van Frankrijk en toeristen moeten vanaf begin augustus een gezondheidspas laten zien om toegang te krijgen tot onder meer horeca en evenementen. De pas geeft aan of iemand negatief getest, immuun of gevaccineerd is.

De wet werd dit weekend nog iets versoepeld door de Senaat: zo is een gezondheidspas toch niet nodig voor toegang tot winkelcentra, en kunnen zorgmedewerkers niet worden ontslagen als ze zich niet laten vaccineren. Met name tegen die laatste maatregel kwam veel verzet. Ook tegen de andere aspecten van de wet waren de afgelopen weken protesten in Frankrijk. Onder demonstranten leeft het gevoel dat vaccinaties zonder voldoende overleg worden opgelegd, en dat niet-gevaccineerden door de wet worden gediscrimineerd.

De Constitutionele Raad controleert de de komende acht dagen nog of de wet in lijn is met de Franse grondwet.