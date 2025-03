Coty: Skims neemt belang in SKKN by Kim

Coty Inc. heeft zijn aandelen in het merk SKKN by Kim van de hand gedaan. Het Amerikaanse cosmeticabedrijf verkocht zijn belang van 20 procent aan Kim Kardashians label Skims, zo deelde Coty mee op vrijdag.

De aanbieder van shapewear, mede opgericht door de mediapersoonlijkheid en zakenvrouw, brengt na deze transactie de beauty- en lifestyle-ondernemingen onder één merk samen. “Wij zijn de voorkeurspartner voor internationale merken, modehuizen en beroemdheden die toonaangevende beautyproducten willen ontwikkelen,” aldus Anna von Bayern, algemeen directeur van Kylie Cosmetics en hoofd van Kim Kardashians beautyactiviteiten bij Coty.

“Ik wil Kim bedanken voor de samenwerking en kijk ernaar uit om ons werk voort te zetten aan ons uiterst succesvolle merk Kylie Cosmetics, dat we de afgelopen twee jaar anderhalf keer zo groot hebben gemaakt en waarvan wij de meerderheid bezitten, evenals de onbeperkte licentie behouden.”

Coty kondigde de participatie in Kim Kardashians beauty activiteiten voor het eerst aan in 2020 en rondde de transactie in het jaar daarna af.