Courir verkoopt enkele winkels aan Snipes vanwege overname JD Sports onder EU-voorwaarden

De Europese Commissie heeft onder voorwaarden toestemming gegeven voor de overname van het Franse Courir door het Britse sportmodebedrijf JD Sports.

Om de mededingingsbezwaren van de Commissie weg te nemen, heeft het fusiebedrijf aangeboden om “alle Courir-winkels in Portugal en een aantal winkels in bepaalde regio’s van Frankrijk te verkopen aan Snipes, een directe concurrent die zich richt op de retail in sportmode”, zo staat in een verklaring op dinsdag.

“Deze toezeggingen pakken de door de Commissie vastgestelde mededingingsbezwaren volledig weg en zorgen voor voldoende concurrentie en keuze op de betrokken markten”, benadrukte het bedrijf. JD Sports was in het voorjaar van 2023 in onderhandeling gegaan met Equistone Partners Europe, een in Londen gevestigde participatiemaatschappij die een meerderheidsbelang in Courir heeft. De overnameovereenkomst werd in september 2023 gesloten.

Het door de Britse groep geboden bedrag bestond uit 325 miljoen euro in contanten en 195 miljoen euro voor de overname van schulden.

Courir is gevestigd in Frankrijk en werd destijds omschreven als “een toonaangevende speler in de sportkledingindustrie in Europa”, met 313 eigen winkels, voornamelijk in Frankrijk, maar ook in Spanje, België, Portugal, Nederland en Luxemburg. Er zijn ook franchisewinkels in Afrika en het Midden-Oosten.