JD Sports Fashion Plc wil Frans sportkledingmerk Courir kopen voor 520 miljoen

Het Britse JD Sports Fashion Plc is van plan het Franse Groupe Courir te kopen voor een ondernemingswaarde van 520 miljoen euro. JD Sports Fashion Plc is exclusieve onderhandelingen aangegaan met de groep. Dat schrijft de het modebedrijf in een persbericht. De groep borduurt daarmee voort op groeiplannen die het in februari presenteerde.

Courir staat bekend als sneakerretailer, maar biedt ook kleding voor mannen, vrouwen en kinderen. Het merk richt zich op 'stedelijke jongeren' tussen de 15 en 25 jaar, aldus de website van het bedrijf. Het past daarom goed bij JD Sports Fashion Plc, dat zich ook op sportkleding en jongeren richt. Courir is momenteel grotendeels in handen van Equistone Partners Europe, dat het in 2018 heeft overgenomen, aldus persbureau Reuters.

JD Sports Fashion Plc heeft nu 3.400 winkels in 32 gebieden, waaronder Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, de Verenigde Staten en Australië. Courir heeft 313 winkels in zes landen in Europa. Sinds de overname door Equistone breidde de groep snel uit, zo opende het winkels in Spanje en Luxemburg.

België, Portugal en Nederland volgden daarna snel. In 2019 opende Courir de eerste winkel in België. Inmiddels heeft het er 22 winkels volgens de website. Courir begon vorig jaar in augustus in Nederland met twee winkels in Breda en Tilburg, maar ook daar gaat het hard: nu heeft het er vier winkels.

In naleving van de Franse wet gaat Courir eerst in overleg met werknemersorganisaties, voordat koop- en verkoopovereenkomst kan worden gesloten. Ook moet de deal goedkeuring krijgen van de Europese Commissie. Daarom wordt de overeenkomst naar verwachting niet voor de tweede helft van 2023 afgerond.

In 2022 behaalde het modebedrijf een omzet van zo’n 610 miljoen euro. Dat de ondernemingswaarde nu 520 miljoen euro is, is dus begrijpelijk. Na aftrek van de nettoschuld van 195 miljoen euro, bedraagt het te betalen bedrag bij aankoop nog 325 miljoen euro.

Dat JD Sports Fashion Plc het Franse Courir wil overnemen, past binnen een grotere trend: het bedrijf koopt het ene na het andere sportmerk. Zo nam het de laatste vijftien jaar meer dan tien merken over. De laatste grote aankoop was Shoe Palace, dat JD Sports Fashion Plc in 2020 kocht voor 325 miljoen dollar (295,97 miljoen euro). In 2019 nam het retailer Footasylum over voor 90 miljoen pond (103,41 miljoen euro), maar verkocht het weer in 2022 na bezwaar en een boete van de Britse marktautoriteit.

Op financieel gebied gaat het goed met de groep: in boekjaar 2022, dat afliep op 29 januari 2022, verdubbelt de groep de winst voor belastingen. Deze bedroeg 654,7 miljoen pond (761,6 miljoen euro), zo maakte het modebedrijf bekend in een jaarverslag.

Niet alleen de winst voor belastingen maakte een flinke groei door in dat boekjaar, ook de omzet maakte een sprong. Die kwam neer op 8,56 miljard pond tegenover 6,16 miljard pond een jaar eerder. Omgerekend naar euro's gaat het om 9,95 miljard euro en 7,16 miljard euro. De cijfers van boekjaar 2023, dat begin januari 2023 afliep, maakt de groep in juni bekend.