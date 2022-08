Franse sneakerretailer Courir opent winkels in Nederland

De Franse sneakerretailer Courir opent haar deuren binnenkort in Nederland. De retailer strijkt neer in Breda en Tilburg, zo blijkt uit vacatures op FashionUnited.

Courir staat bekend als sneakerretailer, maar biedt ook kleding en modeaccessoires voor mannen, vrouwen en kinderen. Het merk richt zich op 'stedelijke jongeren' tussen de 15 en 25 jaar, aldus de website van het bedrijf.

Courir heeft 238 winkels in Frankrijk en nog eens 320 winkels verspreid over Europa. Het bedrijf is naast Frankrijk actief in Spanje, Portugal, België, Luxemburg, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Courir betrad in 2019 de Belgische markt en heeft inmiddels al ruim 17 winkels in het land, aldus de website.

FashionUnited heeft contact gezocht met Courir voor meer informatie over de winkels en de strategie in Nederland, maar heeft op het moment van publicatie nog aanvullende informatie ontvangen.