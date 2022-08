JD Sports Fashion Plc verkoopt merk Footasylum na bezwaren overname en boetes

Britse retailer JD Sports Fashion Plc heeft merk Footasylum verkocht. Na de overname van het merk in 2019 kwam er al bezwaar van de Britse markt autoriteit en werd er een boete opgelegd van 4,7 miljoen pond (5,6 miljoen euro) vanuit de markt autoriteit. Het merk is verkocht aan de Aurelius Group voor 37,5 miljoen pond (44,8 miljoen euro), aldus een persbericht van JD Sports Fashion Plc.

JD heeft samengewerkt met de Britse markt autoriteit tijdens het verkoopproces om te verzekeren dat de nieuwe eigenaar 'acceptabel was voor de markt autoriteit en aan diverse criteria voldeed', aldus het statement. In februari 2020 tekende de Competition and Markets Authority (CMA) bezwaar aan tegen de overname omdat het niet in het beste belang was van de consument. CMA vreesde dat concurrentie in de winkelstraat zou verdwijnen. Hierdoor zullen consumenten minder afprijzingen zien, een lagere kwaliteit van customer service krijgen en minder keuze hebben in winkels en online.

Footasylum, opgericht door een van de mede-oprichter van JD Sports, werd in 2019 overgenomen voor 90,1 miljoen pond (destijds 105,3 miljoen euro). JD Sports Fashion Plc krijgt dus lang niet zijn geld terug met de nieuwe verkoop.